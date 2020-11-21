Орел и Решка. Девчата: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

21 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : Настя Ивлеева и Юлия Коваль будут покорять Дубай – современную восточную сказку. Чем удивят девушек Объединенные Арабские Эмираты? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 7.

Сказочный город архитектурных рекордов

Дубай – самый большой город в Объединенных Арабских Эмиратах, который не прекращает расти ни на минуту. Вы только представьте, каждый пятый подъемный кран на земле находится именно здесь. Оценить величие и красоту лучше всего можно с высоты птичьего полета, поэтому Юлия Коваль в проекте Орел и Решка 2020 арендует для себя собственный вертолет и пронесется над городом и его окрестностями. Однако не только богач может полюбоваться на Дубай. Бюджетный турист может подняться на золотую рамку Dubai Frame. На высоте 48-го этажа расположена смотровая площадка с прозрачным полом, с которой открывается невероятный вид. Рамка делит город на две части: старую с одноэтажными домами и мечетями и новую с высокими зданиями.

Не небоскребами единственными

Кроме высоких зданий Дубай может похвастаться архипелагом из искусственных островов, самым известным из которых является остров Пальма Джумейра. Именно здесь в шикарном отеле поселится Юлия Коваль. Ведущая арендует номер за 28 тысяч долларов и окажется в настоящем раю. А где придется ночевать беднячке Насте Ивлеевой? Сможет ли она устроить тебе незабываемый отдых в Дубае за $100? Не пропустите приключения любимых ведущих в Дубае – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 7 от 21.11.2020.

7 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 21.11.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.