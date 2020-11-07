Орел и Решка. Девчата: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

7 ноября 2020 01:40 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Девчата: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
пресс-служба

7 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата: Настя Ивлеева и Юлия Коваль будут покорять Танзанию – страну на востоке Африки. Танзания славится заповедниками, которые занимают треть ее территории. А также здесь крупнейшая в мире концентрация животных на 1 км². Чем удивит земля бескрайних саванн, кипящих вулканов, древних племен и свободных животных? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка 2020.

Африканские приключения для бюджетного туриста

Первой точкой на маршруте Юлии Коваль станет Аруша – средний по величине африканский город, который считается важным дипломатическим центром страны. Город живет за счет туристов, а его главной достопримечательностью является городские часы. Именно с Аруше ведущая отправится на север Танзании, чтобы подняться на вулкан Ол-Доиньйо-Ленгаи – единственный в мире действующий вулкан, который извергает карбонатную лаву. Местные называют вулкан Божьей горой, а его извержение – воспринимают как его гнев. Удастся ли Юлии Коваль преодолеть 3 тысячи километров в взобраться на вершину? Смотрите онлайн в 5 выпуске Орел и Решка. Девчата.

Лакшери-отдых для богача

На этот раз Настя Ивлеева будет отдыхать по-королевски. Ведущая остановится в президентской вилле, из окна которой видно стаи диких животных. Главной изюминкой путешествия Насти станет сафари. Она узнает больше о жизни животных в привычной среде, а также увидит вблизи опасных хищников в мире – льва, бегемота, слона и даже леопарда. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 5 от 07.11.2020.

5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 07.11.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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