Орел и Решка. Девчата: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)

24 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : Юля и Настя продолжат исследовать живописные виды мощных Балкан. Девушки отправятся в столицу Сербии Белград – город старинных историй, вкусной кухни и невероятно красивых окрестностей. Кому из подруг достанется безлимитная золотая карта? А кому придется отдыхать за $100? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн 3 выпуск Орел и Решка. Девчата 2020.

История города, который завоевывали 40 раз

Белград славится своей удивительной архитектурой и невероятной атмосферой умиротворения. За время своего существования город пережил много турбулентных моментов. Белград сносили 38 раз, 40 раз завоевывали и более 15 раз современная столица Сербии принадлежала другим странам. Именно поэтому в городе старинные многовековые здания стоят рядом с современными новостройками. Еще одной особенностью является большое количество зеленых зон. Вдоль улиц высажено много деревьев, а также в городе есть много парков и скверов.

Подземелья Белграда

В 3 выпуске Орел и Решка. Девчата Настя Ивлеева заглянет в подземелье Белграда. Оказывается, под тихими улочками столицы скрыты километры многовековых пещер с длинными коридорами и узкими лазейками. И это место похоже на полноценный подземный город. Наиболее исследованной пещере около 8 миллионов лет, а ее стены хранят сотни историй о событиях древности. Готовы прогуляться невероятными улочками Белграда? И узнать интересные местные традиции и обычаи? Не пропустите невероятные приключения Насти Ивлеевой и Юлии Коваль в Сербии – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 3 выпуск от 24.10.2020.

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 24.10.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.