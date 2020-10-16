Орел и Решка. Девчата: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
17 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.
Македония с высоты птичьего полета для богача
Когда денег куры не клюют, можно позволить себе долететь из аэропорта до места назначения на легендарном американском самолете. Именно так и сделала ведущая Юлия Коваль, которой на этот раз выпала золотая карта. В какой гостинице поселится Юля? И какие интересные места посетит? Смотрите в проекте Орел и Решка 2020.
Райский уголок Македонии для бюджетного туриста
В стране гор и живописных пейзажей даже небогатый путешественник может устроить себе незабываемый отдых. Чтобы насладиться природой и отдохнуть от городской суеты, можно арендовать домик на берегу каньона Матка, который расположен в пригороде Скопье. Как сюда добраться? Расскажет Настя Ивлеева в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата. Любители активного отдыха могут спуститься в гигантские пещеры, поплавать в кристально чистой воде или подняться на какую-нибудь вершину, с которой открывается невероятный вид на город.
Какие места стоит посетить в Македонии? Куда пойти и что посмотреть бюджетному туристу и владельцу безлимитной карты? Узнайте в новом выпуске любимого тревел-шоу – смотрите онлайн Орел и Решка. Девчата 2 выпуск от 17.10.2020.
1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 17.10.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.