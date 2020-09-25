Орел и Решка. Девчата: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)

26 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : в новом сезоне Орел и Решка. Девчата 1 выпуск от 26.09.2020 Настя Ивлеева и Юля Коваль проведут незабываемый уикенд в жемчужине Средиземного моря – Албании. До сих пор считаете, что Албания – курорт для бюджетных туристов и любителям лакшери-отдыха здесь ничего делать? 1 выпуск Орел и Решка. Девчата изменит ваше мнение. Скорее включайте новый выпуск и узнайте о неизвестных и интересных местах морской красавицы Албании.

Кто из ведущих будет отдыхать за 100$, а кто получит безлимитную золотую карту?

Традиционно эту дилемму решает орел и решка на подброшенной монетке. 100$ для Албании достаточно хорошие деньги. Поэтому бюджетному туристу по карману и автобус, и такси, и даже аренда автомобиля. Куда отправиться и что посмотреть в Албании за 100 долларов? Узнайте в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 1 на Новом канале.

Владельцу безлимитной карты также есть где разгуляться. Например, добраться из аэропорта до отеля на вертолете, а по территории комплекса покататься на новеньком Lamborghini. Для путешествий по морю заказать шикарную яхту, а для получения порции экстрима – катание на Harley. Чем еще удивит Европейская красавица Албания? Узнайте в шоу Орел и Решка с Настей Ивлеевой.

Морской отдых

Пляжи Албании входят в ТОП-10 самых красивых пляжей Европы. Морская жемчужина – счастливая обладательница сразу двух морей. Ее берега омывают Адриатическое и Ионическое моря, а протяженность морского побережья составляет более 360 километров. Албания окутана десятками легенд и тайн, разгадать которые придется Насте Ивлеевий и Юлии Коваль.

Готовы отправиться в путешествие с яркими и безумными ведущими? И увидеть самые интересные места государства на Балканском полуострове? Не пропустите премьеру легендарного тревел-шоу – смотрите онлайн Орел и Решка. Девчата 1 выпуск от 26.09.2020.

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.