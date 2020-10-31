Орел и Решка. Девчата: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

31 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : ведущие посетят Черногорию – сказочное место для отдыха, которое славится величественными горами и кристально чистым морем. Настя и Юлия посетят столицу Черногории, а также прогуляются узенькими улочками старого города Будвы. Какие легенды и тайны они скрывают? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн 4 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Бюджетная Черногория

Подгорица – столица Черногории и самый большой город в стране. Именно здесь расположены все главные государственные структуры, а также единственный университет. Подгорица претерпела серьезные разрушения во время Второй мировой войны, поэтому здесь почти не сохранились достопримечательности. Однако за пределами столицы есть на что посмотреть. Именно туда и отправится Юлия Коваль в 4 выпуске Орел и Решка. Девчата. Как бюджетно отдохнуть в Черногории? Ответ – прямо сейчас!

Королевский отдых в Будве

Богачам нечего делать в Подгорице, а вот старинная Будва идеально подойдет для лакшери-отдыха. Главная изюминка – это не пляж и море, а старинная часть города, которая хорошо сохранилась до наших дней. Мощным каменным стенам с красными крышами около 500 лет, и они так и спешат рассказать туристам свою историю. Куда пойти и что посмотреть в Черногории? Где остаться на ночлег и какие развлечения можно выбрать? Узнайте в тревел-шоу Орел и Решка 2020.

Готовы в новое путешествие по неземной красоты местам и величественным горам? Скорее включайте Орел и Решка. Девчата 4 выпуск от 31.10.2020 и смотрите онлайн приключения Насти Ивлевой и Юлии Коваль на Балканском полуострове.

4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 31.10.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.