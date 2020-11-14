Орел и Решка. Девчата: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

14 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : ведущие продолжают путешествовать по Африке и на этот раз приедут в Занзибар – архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Куда пойти и что посмотреть бюджетному туристу и богачу? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Орел и Решка. Девчата с Настей Ивлеевой.

Теплый климат и безграничные песчаные пляжи – рай для туриста

Юлия Коваль отправится в Стоун Таун – торговый центр всей Африки. Именно сюда отовсюду приезжают местные жители, чтобы что-то продать или купить. Если свернуть с шумных улиц Стоун Таун, то можно попасть в историческую часть города, где расположены 100-летние дома и другие интересные здания. Эта часть города очень тщательно охраняется, поэтому здесь запрещена уличная торговля и движение общественного транспорта. Какие неожиданности постигли Юлию во время прогулки по старому городу? Узнайте в 6 выпуске Орел и Решка 2020.

Островной релакс для Насти Ивлеевой

Владелица безлимитной карты решила уехать подальше от городской суеты и провести свой уикенд на необитаемом острове Чумбе. Остров уникален тем, что он полностью экологичный. На нем расположены лишь 7 бунгало, построенных исключительно из экологических материалов. Для бытовых нужд здесь используют дождевую воду, а электричество производят солнечные батареи. На острове Чумбе можно ощутить полное единение с природой, но за это придется заплатить отсутствием комфорта и удобств. Насте Ивлеевой придется забыть о кондиционере и белоснежной ванне... Понравится ли ведущей такой дикий отдых? Не пропустите увлекательное путешествие по интересным уголкам Африки – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 6 от 14.11.2020.

6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 14.11.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.