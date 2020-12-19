Орел и Решка. Девчата: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
19 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.
Небольшой, но такой разнообразный Кипр
Остров Кипр находится в Средиземном море и он точно стоит вашего внимания. Ежегодно сюда прилетают около 4 миллионов туристов, и с каждым годом эта цифра увеличивается. Туризм давно стал одной из главных отраслей экономики острова. Однако Кипр – не только популярное туристическое направление, на нем находится уникальная сокровищница памятников древней культуры, исследовать которые возьмется Настя Ивлеева. Ведущая отправится в путешествие по горным селам и расскажет зрителям, что посмотреть на Кипре кроме моря. Интересно узнать? Скорее включайте 10 выпуск Орел и Решка. Девчата.
Лакшери-отдых для богача
Лимассол – один из главных курортов на острове. Город расположен на юге Республики Кипр и является его экономическим, культурным и финансовым центром. В Лимассоле практически все сделано специально для туристов: плантации высоких пальм, белоснежные песчаные пляжи и роскошные современные отели. Именно сюда и отправится Юлия Коваль. Как будет развлекаться ведущая? И в каком особняке поселится? Ответ – прямо сейчас!
Не пропустите увлекательное путешествие любимых ведущих – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 10 от 19.12.2020.
10 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 19.12.2020 в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.