Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

2 января 2021 05:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
кадр из программы

2 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

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Смотрите в 12 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата: следующей точкой на маршруте Насти Ивлеевой и Юлии Коваль станет райский уголок посреди бескрайнего океана – Мальдивы. Хотите узнать, куда пойти и как развлечься бюджетном туристу и богачу? Смотрите онлайн 12 выпуск Орел и Решка. Девчата.

Райский отдых

Мальдивы известны как одно из лучших мест для отдыха в мире: белоснежный песок, лазурная гладь океана, первоклассный сервис, роскошные бунгало на песчаных пляжах и коралловые рифы, в которых бурлит жизнь. В 12 выпуске Орел и Решка. Девчата Настя Ивлеева и Юлия Коваль выяснят, стоят ли Мальдивы вашего внимания? А также, почему отдых на островах такой дорогой?

Стоит ли лететь на Мальдивские острова со $100 в кармане?

Для бюджетных туристов единственным вариантом был отдых на островах, где живут местные. Однако с началом пандемии они закрылись на карантин, и за прием туристов их могут оштрафовать на кругленькую сумму. Однако местные нашли выход из ситуации, и теперь они принимают отдыхающих на судах и устраивают круизы, не подплывая к берегу. В набор бюджетного туриста входит проживание, питание, а также снорклинг. Подводный мир Мальдив очень богатый и разнообразный, а знакомство с ним – самое популярное развлечение всех отдыхающих. Что же такого интересного и необычного можно увидеть в подводных заповедниках? Узнайте прямо сейчас!

Готовы окунуться в настоящую сказку и провести незабываемый уикенд вместе с Настей Ивлеевой и Юлией Коваль? Смотрите онлайн любимое тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 12 от 02.01.2021.

12 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите в 11:00 2 января на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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