МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу - когда смотреть эфир по ТВ

22 января 2021 17:58 Юлия Крутиева
МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу - когда смотреть эфир по ТВ
МАСКА: смотреть онлайн 2 выпуск шоу
пресс-служба канала Украина

В связи с объявлением 23 января 2021 года днем траура телеканал Украина переносит дату эфира второго выпуска шоу МАСКА. Новый эпизод проекта зрители канала «Украина» увидят на следующей неделе – в субботу, 30 января

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23 января в Украине будет объявлен днем траура в связи с пожаром в частном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек. Поэтому второй выпуск шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» выйдет в следующую субботу, 30 января, в 21:00.

Как сообщалось ранее, во втором эпизоде шоу «МАСКА» зрители познакомятся с новой восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. На сцене грандиозного шоу «МАСКА» Буряк исполнит известную украинскую песню «Смерека», а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами.

МАСКА: Буряк / пресс-служба канала Украина

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Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в следующую субботу, 30 января, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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