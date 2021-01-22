МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу - когда смотреть эфир по ТВ
В связи с объявлением 23 января 2021 года днем траура телеканал Украина переносит дату эфира второго выпуска шоу МАСКА. Новый эпизод проекта зрители канала «Украина» увидят на следующей неделе – в субботу, 30 января
Как сообщалось ранее, во втором эпизоде шоу «МАСКА» зрители познакомятся с новой восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. На сцене грандиозного шоу «МАСКА» Буряк исполнит известную украинскую песню «Смерека», а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами.
Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в следующую субботу, 30 января, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,