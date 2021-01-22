Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер впервые станет мамой - первое фото с животиком

2021 год станет особенным для актрисы Алисии Викандер.

Еще в прошлом году в Сети активно ходили слухи о беременности Алисии Викандер. Летом актрису заметили с округлившимся животиком во время отдыха на Ибице. А осенью она не смогла спрятаться от папарацци во время прогулки.

Все это время 32-летняя Алисия не комментировала слухи и всплывшие в сети фотографии. Хранил тайну и ее супруг – 43-летний ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер.

А буквально сегодня в соцсети Твиттер всплыла фотография Алисии, которая уже не оставляет сомнений, что в скором времени актриса родит первенца.

На снимке, который распространила одна из пользовательниц Твиттера, звезда фильма «Лара Крофт» сидит дома в кресле. В этот момент на ее округлившимся животике стоит кружка с водой.

Актриса Алисия Викандер / twitter.com/arabeIIaessiedu

Журналисты мировых СМИ уверены, что это фото было сделано где-то в промежутке между декабрем и январем. Тогда Алисия могла находиться на последних сроках беременности.

Напомним,