Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер впервые станет мамой - первое фото с животиком
2021 год станет особенным для актрисы Алисии Викандер.
Все это время 32-летняя Алисия не комментировала слухи и всплывшие в сети фотографии. Хранил тайну и ее супруг – 43-летний ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер.
А буквально сегодня в соцсети Твиттер всплыла фотография Алисии, которая уже не оставляет сомнений, что в скором времени актриса родит первенца.
На снимке, который распространила одна из пользовательниц Твиттера, звезда фильма «Лара Крофт» сидит дома в кресле. В этот момент на ее округлившимся животике стоит кружка с водой.
Напомним,