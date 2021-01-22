Однажды под Полтавой: ситком стал рекордсменом среди украинских телесериалов
Уже в течении шести лет украинский комедийный сериал "Однажды под Полтавой" пользуется популярностью у зрителей.
Не менее двух раз в год мы выпускает новые серии «Однажды под Полтавой». Для нас это является свидетельством того, что мы движемся в правильном направлении – от сезона к сезону украинский контент собственного производства, юмор и всеми любимые герои не теряют актуальности для зрителя, – говорит Оксана Петришин, генеральный продюсер телеканала ТЕТ.
Премьера нового, 12 сезона, ситкома состоится на телеканале ТЕТ уже в середине февраля. По сюжету, Яринка откроет свое кафе, а участковый Саша начнет работать с соблазнительной напарницей.
Включайте телеканал ТЕТ и первыми посмотрите на старых героев в новых смешных ситуациях!
Напомним,