Однажды под Полтавой: ситком стал рекордсменом среди украинских телесериалов

22 января 2021 14:40 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой: ситком стал рекордсменом среди украинских телесериалов
Однажды под Полтавой: ситком стал рекордсменом среди украинских телесериалов
пресс-служба

Уже в течении шести лет украинский комедийный сериал "Однажды под Полтавой" пользуется популярностью у зрителей.

Читайте такжеДжиджи Хадид рассекретила имя 4-месячной дочери
«Однажды под Полтавой» с Юрием Ткачем, Ириной Сопонару, Александром Теренчуком и Виктором Гевко стал рекордсменом среди украинских телесериалов – он является самым длительным по количеству сезонов.

Не менее двух раз в год мы выпускает новые серии «Однажды под Полтавой». Для нас это является свидетельством того, что мы движемся в правильном направлении – от сезона к сезону украинский контент собственного производства, юмор и всеми любимые герои не теряют актуальности для зрителя, – говорит Оксана Петришин, генеральный продюсер телеканала ТЕТ.

Однажды под Полтавой: Юрий Ткач и Ирина Сопонару / пресс-служба

Премьера нового, 12 сезона, ситкома состоится на телеканале ТЕТ уже в середине февраля. По сюжету, Яринка откроет свое кафе, а участковый Саша начнет работать с соблазнительной напарницей.

Включайте телеканал ТЕТ и первыми посмотрите на старых героев в новых смешных ситуациях!

Напомним,

Облако тегов

сериалы ТЕТ Однажды под Полтавой Ирина Сопонару Юрий Ткач новости Александр Теренчук сериалы 2021 что посмотреть одного разу під полтавою

Материалы по теме

Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
Анонсы на ТВ

Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер впервые станет мамой
Новости

Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер впервые станет мамой
Бывшая с того света – новая фантазийная комедия о необычном любовном треугольнике
Премьеры

Бывшая с того света – новая фантазийная комедия о необычном любовном треугольнике
Звана вечеря: актер сериала "След" Алексей Суровцев против обладательницы самой пышной груди Украины
Анонсы на ТВ

Звана вечеря: актер сериала "След" Алексей Суровцев против обладательницы самой пышной груди Украины

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

Популярное видео

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK