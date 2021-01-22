Однажды под Полтавой: ситком стал рекордсменом среди украинских телесериалов

Однажды под Полтавой: ситком стал рекордсменом среди украинских телесериалов

Уже в течении шести лет украинский комедийный сериал "Однажды под Полтавой" пользуется популярностью у зрителей.

«Однажды под Полтавой» с Юрием Ткачем, Ириной Сопонару, Александром Теренчуком и Виктором Гевко стал рекордсменом среди украинских телесериалов – он является самым длительным по количеству сезонов.

Не менее двух раз в год мы выпускает новые серии «Однажды под Полтавой». Для нас это является свидетельством того, что мы движемся в правильном направлении – от сезона к сезону украинский контент собственного производства, юмор и всеми любимые герои не теряют актуальности для зрителя, – говорит Оксана Петришин, генеральный продюсер телеканала ТЕТ.

Однажды под Полтавой: Юрий Ткач и Ирина Сопонару / пресс-служба

Премьера нового, 12 сезона, ситкома состоится на телеканале ТЕТ уже в середине февраля. По сюжету, Яринка откроет свое кафе, а участковый Саша начнет работать с соблазнительной напарницей.

Включайте телеканал ТЕТ и первыми посмотрите на старых героев в новых смешных ситуациях!

Напомним,