Однажды под Полтавой-11: самая известная Яринка Полтавщины увеличила себе грудь?

Эксклюзив 28 октября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой-11: самая известная Яринка Полтавщины увеличила себе грудь?
Однажды под Полтавой-11: самая известная Яринка Полтавщины увеличила себе грудь?
пресс-служба

Уже сегодня (28.10) в 18:15 в эфире телеканала ТЕТ зрители увидят актрису Ирину Сопонару с увеличенной грудью.

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Да-да, такой вот сюрприз подготовили сценаристы ситкома "Однажды под Полтавой" для фанатов. Изменили формы Яринки только потому, что экранный муж захотел небольшого апгрейда жены.

А как мы знаем, чем больше у нас есть, тем больше хочется. От первого преображения аппетит у Юрчика, роль которого исполнил Юрий Ткач, только разыгрался.

"Красивее, умнее, горячее", –  такому девизу решил следовать герой.

Кто-то может заинтересоваться, как вообще происходит перевоплощение. Но все просто – Юрчик в сарае встретил настоящую ведьму, которая исполняет желания.

Сможет ли Юрчик жить с улучшенной версией жены? И как выглядит идеальная Яринка? Телезрители узнают уже сегодня, 28 октября, в 18:15 в эфире телеканала ТЕТ в премьерных сериях.

Напомним,

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