Однажды под Полтавой-11: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 26.10.2020)

26 октября 2020 00:55 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой-11: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 26.10.2020)
Однажды под Полтавой-11: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 26.10.2020)
пресс-служба

26 октября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 серию 11 сезона сериала Однажды под Полтавой.

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Смотрите в 1 серии ситкома Однажды под Полтавой-11: под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.

1 серию сериала Однажды под Полтавой-11 смотрите 26.10.2020 в 18:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Однажды под Полтавой-11 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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