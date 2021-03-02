Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз спустя полгода после рождения шестого ребенка

Алек Болдуин и Хилария Томас вновь стали родителями.

О пополнении в семье 62-летнего актера Алека Болдуина сообщила его супруга Хилария. Женщина опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографию, где она запечатлена со всеми своими шестью детьми.

Скрывать лицо новорожденного малыша от своих поклонников звездная пара не стала. Но вот рассекречивать его пол и имя не поспешили.

Хилария Болдуин с детьми / instagram.com/hilariabaldwin

В сентябре 2020 года Хилария родила сына Эдуардо Пау Лукаса, поэтому СМИ считает, что новорожденный ребенок или от суррогатной матери, или супруги усыновили его.

Отметим, что у Алека и Хиларии шесть общих детей, также у Болдуина подрастает дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Напомним,