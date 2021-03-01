Звезда фильма "Сумерки" Келлан Латс впервые стал отцом

В начале прошлого года Келлан Латс и его супруга Бриттани сообщили публике страшную новость.

Исполнитель роли Эммета Каллена во франшизе «Сумерки» Келлан Латс в своем Инстаграм признался, что они с женой потеряли ребенка. Тогда Бриттани была на шестом месяце беременности.

К счастью, пара смогла найти в себе силы, чтобы не опускать руки и уже буквально через несколько месяцев порадовали публику новостью, что Бриттани снова удалось забеременеть.

В начале декабря 2020 года супруги рассекретили пол будущего малыша, а вот в последние выходные февраля 2021 года объявили, что наконец-то стали родителями. 22 февраля у них родилась крепкая и здоровая дочь.

Келлан Латс и его супруга Бриттани с дочкой / instagram.com/brittanylynnlutz

В своем Инстаграм Бриттани опубликовала фотографию, на которой было три кадра, сделанных на полароид. На них счастливые родители держат на руках свою малышку.

Она здесь! Эштин Лилли Лутц, 22.02.2021. В день ее рождения шел снег с дождем и был такой мороз. Но после того как она родилась, наутро мы проснулись от солнца, ясного неба и на улице растаял снег, - пишет счастливая мама. - Это было так символично, учитывая, что в это же время год назад наши души переживали свою зиму, а сейчас нас залило солнечным светом. Она открыла для нас новую главу в жизни, и мы безумно любим ее.

Напомним,