МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 27.02.2021

27 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 6 выпуске на сцене шоу выступили 6 участников: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп и величественный Лев.

МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 27.02.2021 / пресс-служба канала Украина

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 6 выпуске в номинацию попали Лев и Носорог. К сожалению, шоу покинул Лев.

Кто скрывался за образом Льва – читайте по ссылке.