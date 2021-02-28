МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021
28 февраля 2021 00:35
Юлия Крутиева
МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 27.02.2021
пресс-служба канала Украина
27 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск грандиозного шоу МАСКА.
Самое загадочное шоу-детектив МАСКА
удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.
В 6 выпуске на сцене шоу выступили 6 участников: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп и величественный Лев.
МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 27.02.2021 / пресс-служба канала Украина
После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.
В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.
В 6 выпуске в номинацию попали Лев и Носорог. К сожалению, шоу покинул Лев.
Кто скрывался за образом Льва – читайте по ссылке.
МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 27.02.2021 / пресс-служба канала Украина