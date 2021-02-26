Владимир Шумко признался, что его может вывести из себя

Эксклюзив 26 февраля 2021 12:50 Юлия Крутиева
Владимир Шумко признался, что его может вывести из себя
Комик Владимир Шумко
пресс-служба Нового канала

Участник Improv Live Show Вова Шумко честно рассказал о своем характере.

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Сложно представить улыбчивого актера и юмориста Владимира Шумко грустным. На сцене Improv Live Show (Новый канал) он всегда в хорошем настроении. Но ничто человеческое ему не чуждо. Актер тоже бывает грустным и раздраженным.

Я разный, как и все люди, – признается он. – У меня бывают проблемы, плохое настроение, усталость. А бывают и прекрасные дни. В обычной жизни я намного спокойнее, чем на сцене. Если кто-то сначала видел меня по телевизору, а потом встречает где-то в компании, то спрашивает: «У тебя ничего не случилось? Что-то ты без настроения».

instagram.com/vovashumko

Но действительно подпортить настроение Вове Шумко могут несколько вещей.

Знаете, что очень раздражает любого комика? Одна фраза: «А пошути, расскажи анекдот». Нам тоже хочется отдохнуть от работы – улыбается он. – А реально вывести из себя может одна ситуация – если выхожу из дому и забываю взять тряпочку для очков. Могу остановить такси и вернуться, чтобы ее забрать.

А вот каким Вова бывает на сцене, можно увидеть с 23 марта в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.

Напомним,

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