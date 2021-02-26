Орел и Решка. Новый сезон: Позитив назвал главную черту боливийцев, которая его поразила больше всего

Эксклюзив 26 февраля 2021 11:50 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Новый сезон: Позитив назвал главную черту боливийцев, которая его поразила больше всего
Орел и Решка. Новый сезон: Позитив в Боливии
пресс-служба Нового канала

Ведущий тревел-проекта «Орел&Решка. Новый сезон» на Новом канале поделился своими наблюдениями со съемок.

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В начале года музыканты Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив) отправились в Боливию на съемки тревел-проекта «Орел&Решка. Новый сезон», который показывает Новый канал. И если для девушки это – родная страна, то Позитив столкнулся с боливийцами впервые. И не разочаровался!

В культуре Боливии больше всего меня поразила гостеприимность. Это очень открытый и эмоциональный народ. Их ценности больше не материальные, а духовные, своей энергией они с радостью делятся друг с другом и с приезжими, – отметил Позитив. – Мне, как человеку с размеренным темпоритмом жизни, очень понравилось, что местные никуда не спешат. Наверное, влияет то, что еда у них растет повсюду, и это вселяет в них спокойствие.

Орел и Решка. Новый сезон: Позитив в Боливии

К ритму жизни боливийцев можно относиться по-разному – не всем нравится жить размеренно и спокойно. Но кое чему у них точно нужно поучиться каждому человеку.

Они не заботятся, что нужно уезжать в мегаполис и становиться суперуспешным бизнесменом. Уметь насладиться каждым моментом, прочувствовать каждую минуту – крутая философия! – считает ведущий первого выпуска проекта «Орел&Решка. Новый сезон».

Смотрите всей семьей самое популярное украинское тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» по субботам в 10:00 на Новом канале! В следующем выпуске, который выйдет 27 февраля, шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн отправятся на край света – в Португалию.

Напомним,

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