МАСКА: Андрей Данилко, угадывая звезду под образом Льва, поспорил на свою квартиру на Крещатике

26 февраля 2021 10:40 Юлия Крутиева
МАСКА: Андрей Данилко, угадывая звезду под образом Льва, поспорил на свою квартиру на Крещатике
МАСКА: Андрей Данилко, Олег Винник и Дзидзьо
пресс-служба канала Украина

В субботу, 27 февраля, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят шестой эпизод грандиозного шоу «МАСКА».

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В новом выпуске шоу МАСКА на сцену выйдут шесть загадочных участников. Среди них – величественный Лев, вокруг личности которого не утихают споры как в сети, так и среди звездных детективов. В эфире канала «Украина» они в который раз попытаются отыскать правильный ответ на вопрос, какая знаменитость замаскировалось в этом образе, а дело дойдет до азартного пари.

В новом эпизоде гипершоу «МАСКА» Лев даст несколько новых подсказок о себе. В частности, участник признается, что звездные детективы DZIDZIO и Олег Винник когда-то пытались его перепеть. Андрей Данилко убежден, что в образе величественного Льва кроется не кто иной, как его товарищ Александр Пономарев, поэтому детектив решится на пари и поспорит на свою квартиру в самом центре Киева.

Хочу обратиться ко всем зрителям и звездным детективам – если под маской Льва скрывается не Пономарев, то я останусь без квартиры. Да, я поспорил на свою квартиру, – заявит Андрей Данилко в эфире канала «Украина».

А что с танцами, Андрей Михайлович? – напомнит ему Олег Винник о предыдущем пари про танцы голышом на сцене масштабного шоу «МАСКА». – Квартиру лучше мне отдай, а сам станцуй. Слушай, а у тебя там под домом на улице есть фонтан? Если Лев – не Пономарев, то я буду купаться у тебя под квартирой в фонтане.

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На грандиозной сцене самого загадочного на украинском телевидении шоу Лев исполнит легендарную песню «The Final Countdown» шведской рок-группы Europe. После этого выступления мысли звездных детективов разделятся.

Ну почему вы прицепились к этому Пономареву? – удивляется NK | Настя Каменских. – Андрей перетягивает на себя одеяло с этими голыми танцами. И конечно, все сейчас думают только об этом. Все уже забыли о том Льве. Помните, в прошлый раз мы предполагали, что это может быть Дэвид Аксельрод. Ведь он говорил, что имел дуэт. А еще это может быть Виталий Козловский – он хорошо поет, давно на сцене и собирал много залов.

Также в шестом выпуске оригинального шоу «МАСКА» зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара и невероятно милого Циклопа. Какого загадочного участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 27 февраля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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