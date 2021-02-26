МАСКА: Андрей Данилко, угадывая звезду под образом Льва, поспорил на свою квартиру на Крещатике
В субботу, 27 февраля, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят шестой эпизод грандиозного шоу «МАСКА».
В новом эпизоде гипершоу «МАСКА» Лев даст несколько новых подсказок о себе. В частности, участник признается, что звездные детективы DZIDZIO и Олег Винник когда-то пытались его перепеть. Андрей Данилко убежден, что в образе величественного Льва кроется не кто иной, как его товарищ Александр Пономарев, поэтому детектив решится на пари и поспорит на свою квартиру в самом центре Киева.
Хочу обратиться ко всем зрителям и звездным детективам – если под маской Льва скрывается не Пономарев, то я останусь без квартиры. Да, я поспорил на свою квартиру, – заявит Андрей Данилко в эфире канала «Украина».
А что с танцами, Андрей Михайлович? – напомнит ему Олег Винник о предыдущем пари про танцы голышом на сцене масштабного шоу «МАСКА». – Квартиру лучше мне отдай, а сам станцуй. Слушай, а у тебя там под домом на улице есть фонтан? Если Лев – не Пономарев, то я буду купаться у тебя под квартирой в фонтане.
Ну почему вы прицепились к этому Пономареву? – удивляется NK | Настя Каменских. – Андрей перетягивает на себя одеяло с этими голыми танцами. И конечно, все сейчас думают только об этом. Все уже забыли о том Льве. Помните, в прошлый раз мы предполагали, что это может быть Дэвид Аксельрод. Ведь он говорил, что имел дуэт. А еще это может быть Виталий Козловский – он хорошо поет, давно на сцене и собирал много залов.
Также в шестом выпуске оригинального шоу «МАСКА» зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара и невероятно милого Циклопа. Какого загадочного участника рассекретят на этой неделе?
Смотрите новый эпизод самого звездного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 27 февраля, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,