МАСКА: одному из участников стало плохо на сцене шоу

Грандиозное шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале «Украина», продолжает удивлять зрителей.

В пятом эфире проекта роскошная Роза очаровала звездных детективов. В частности, огромное впечатление она произвела на Олега Винника. Но оказывается, самой участнице это выступление далось очень непросто.

Постановка Розы на песню «Белые розы» поразила всех. Режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский тщательно продумали каждую деталь номера. Особого драматизма добавил момент, когда участница сорвала бутон белой розы, из которого потекла кровь. Конечно, это была лишь краска, но эффектная постановка и трогательное исполнение по-настоящему очаровали звездных детективов.

Я никогда не слышал эту песню в такой версии. Для меня самая важная та вещь, которая впечатляет. Пусть эта Роза будет. Не хочу, что она от нас ушла, не хочу ее угадывать. Хочу ее иметь при себе – такую поющую Розу – чтобы просто наслаждаться, – отметил Олег Винник.

Но пока звездные детективы выдвигали версии, какая звезда может скрываться в этом образе, роскошной Розе понадобилась помощь ведущего Владимира Остапчука. Похоже, она изрядно переволновалась на сцене проекта.

Ох, держи меня, пожалуйста. Мне что-то плохо, – сказала Роза в эфире канала «Украина».

К слову, эта соблазнительная героиня оказалась с характером. Детективы решили спросить, не оканчивала ли Роза театральный вуз, однако участница заявила, что на скучные вопросы отвечать не будет. А еще она добавила, что очень хочет выиграть в этом шоу.

Какая звезда могла замаскироваться под этой маской? И удастся ли Розе одержать победу в гипершоу?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,