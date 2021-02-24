МАСКА: одному из участников стало плохо на сцене шоу
Грандиозное шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале «Украина», продолжает удивлять зрителей.
Постановка Розы на песню «Белые розы» поразила всех. Режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский тщательно продумали каждую деталь номера. Особого драматизма добавил момент, когда участница сорвала бутон белой розы, из которого потекла кровь. Конечно, это была лишь краска, но эффектная постановка и трогательное исполнение по-настоящему очаровали звездных детективов.
Я никогда не слышал эту песню в такой версии. Для меня самая важная та вещь, которая впечатляет. Пусть эта Роза будет. Не хочу, что она от нас ушла, не хочу ее угадывать. Хочу ее иметь при себе – такую поющую Розу – чтобы просто наслаждаться, – отметил Олег Винник.
Но пока звездные детективы выдвигали версии, какая звезда может скрываться в этом образе, роскошной Розе понадобилась помощь ведущего Владимира Остапчука. Похоже, она изрядно переволновалась на сцене проекта.
Ох, держи меня, пожалуйста. Мне что-то плохо, – сказала Роза в эфире канала «Украина».
Какая звезда могла замаскироваться под этой маской? И удастся ли Розе одержать победу в гипершоу?
Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,