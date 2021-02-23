Участнику "Танців з зірками" глыба льда разбила машину

После двухнедельного обильного снегопада в Украину пришла оттепель, а с ней - множество проблем.

Сначала жители со всей Украины жаловались на не вовремя убранный снег на дорогах и тротуарах, а теперь вся злость общества перекинулась на работников ЖЭКов.

Причина тому – не вовремя или вообще не убранные глыбы льда и кучи снега, которые свисают с крыш домов. С приходом плюсовой температуры они стали таять, падать с крыш, топить жителей последних этажей и крушить припаркованные автомобили.

Жертвой бездействия работников коммунальных служб стал участник «Танців з зірками» Макс Ежов. На днях машину танцора повредила большая сосулька, которая упала с крыши дома.

Разбитая машина Макса Ежова / instagram.com/ezhov_maksim_

В своем блоге Макс опубликовал ролик и заявил, что лед упал с крыши на капот, оставив вмятины и разбив лобовое стекло.

Вот просто, б**ть, скажите пожалуйста, какого х*ра?! Вы посмотрите, что произошло с машиной. А почему? Потому что гребанный ЖЕК не сбивает сосульки. Все попадало на машину! Бамперу капец просто, лобовухе капец… - пишет парень. - Спасибо огромное государству, ЖЕКу и всем, кто к этому причастен, за то, что вы все исполняете свои обязанности. Вы просто лучшие. Придурки, конченые придурки. Из-за того, что какие-то придурки сидят на своих местах и не могут исполнять свои обязанности, люди страдают. Вот что мне теперь делать? Кто мне это будет оплачивать?

Это не первый инцидент, в котором страдает автомобиль Макса. В прошлом году танцор попал в жуткое ДТП, в котором он чудом остался жив.

Напомним,