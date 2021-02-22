Молодая жена Виктора Павлика рассекретила пол их будущего малыша – видео

22 февраля 2021 20:15 Юлия Крутиева
Молодая жена Виктора Павлика рассекретила пол их будущего малыша – видео
Виктор Павлик с женой Екатериной
instagram.com/repyahovakate

Супружеская пара Виктор Павлик и Екатерина Репяхова готовятся к пополнению в семье.

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В начале 2021 года жена Виктора Павлика сообщила радостную новость. Екатерина Репяхова призналась, что беременна первенцем.

На своей странице в Инстаграм девушка каждый день делится с подписчиками новостями о ходе своей беременности, а также иногда радует публику новыми снимками с уже заметно округлившимся животиком.

Все это время Виктор и Екатерина не рассказывали, кого они ожидают - мальчика или девочку. И вот интрига была раскрыта.

В своем блоге будущая мама опубликовала видео, где она с супругом открывают коробку-сюрприз для определения пола ребенка. Перед кульминационным моментом пара поделилась своими предположениями. Катерина призналась. что мечтают о мальчике, но почему-то уверенны, что родится девочка.

Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни. У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео. А у меня просто был шок)) Я специально не обрезала концовку видео, мы ещё пол часа стояли, разговорили и осознавали)) Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоём. Для меня это было очень важно. А на следующей день эту же коробку мы открыли для родных.

Напомним,

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