Сергей Бабкин признался, сколько денег он потратил на операции и лечение глаз в Австрии

22 февраля 2021 16:50 Юлия Крутиева
Сергей Бабкин признался, сколько денег он потратил на операции и лечение глаз в Австрии
Певец Сергей Бабкин
instagram.com/babkin_official

Артист-душа Сергей Бабкин с разницей в 14-дней перенес две операции на глазах.

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Предварительно Сергей Бабкин сообщал, что только работа лазера для одного глаза, ему обошлась в  сумму в 2700 евро. А вчера, после второй операции сообщил полную сумму – 15 тысяч евро и поблагодарил поклонников за поддержку.

На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции - стоили нам 15 000 евро. 

Операция на 2 глаз прошла успешно! Все воспалённые очаги зашиты.У нас всё отлично! Благодарю всех за миллион ваших добрых мыслей! Благодарю мою Снежану за то, что не позволяет мне опускать руки и решает все, на первый взгляд не решаемые вопросы. Благодарю Семью за поддержку, ежедневную помощь и молитвы, благодарю Вселенную за урок! - пишет артист в своем Инстаграм. Много осознаний произошло за это время! Все трудности приносят нам бесценный опыт! Если нет страха, преодолевать нечего и открытий тогда твоих личных нет. Будьте здоровенькие, дорогие! Берегите себя и родных.

Певец Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official
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Также, Сергей рассказал, что ему придется еще раз лететь в Вену.

Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы «добить» первый глаз. Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна, - сообщает артист.

Напомним,

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