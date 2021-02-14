Сергей Бабкин назвал истинную причину отслоения сетчатки на глазах: Это был сильный удар
14 февраля 2021 19:00
Музыкант Сергей Бабкин
социальная сеть Instagram
Ранее супруга Сергея Бабкина Снежана сообщала, что слепнуть ее муж начал из-за вируса, который поразил печень и дал осложнения на глаза. Музыкант опроверг эту информацию.
певец рассказал, что доктор, который его оперировал, считает, что болезнь вызвали не вирусы и инфекции, а сильный удар в левый глаз. Такую травму артист получил 11 лет назад на одном из выступлений, прямо на сцене.
Это было 11 лет назад. Микрофон! Я падал на спину, с гитарой что-то играл и потом вижу, что он уже рядом, он упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к такому после 11 лет. Но он так сказал: «Это был удар. Я не считаю, что это вирусы, какая-то инфекция. Это просто удар. Старая травма ‒ отслоение сетчатки»,‒ вспомнил слова хирурга Сергей.
Музыкант Сергей Бабкин / социальная сеть Instagram
Напомним,