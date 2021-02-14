Сергей Бабкин назвал истинную причину отслоения сетчатки на глазах: Это был сильный удар

14 февраля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Сергей Бабкин назвал истинную причину отслоения сетчатки на глазах: Это был сильный удар
Музыкант Сергей Бабкин
социальная сеть Instagram

Ранее супруга Сергея Бабкина Снежана сообщала, что слепнуть ее муж начал из-за вируса, который поразил печень и дал осложнения на глаза. Музыкант опроверг эту информацию.

Читайте такжеТеперь официально! Алина Гросу подтвердила отношения с Романом Полянским
В интервью Кате Осадчей певец рассказал, что доктор, который его оперировал, считает, что болезнь вызвали не вирусы и инфекции, а сильный удар в левый глаз. Такую травму артист получил 11 лет назад на одном из выступлений, прямо на сцене.

Это было 11 лет назад. Микрофон! Я падал на спину, с гитарой что-то играл и потом вижу, что он уже рядом, он упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к такому после 11 лет. Но он так сказал: «Это был удар. Я не считаю, что это вирусы, какая-то инфекция. Это просто удар. Старая травма ‒ отслоение сетчатки»,
‒ вспомнил слова хирурга Сергей.

Музыкант Сергей Бабкин / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСтрастные танцы на пляже: Владимир Остапчук с женой зажгли на Мальдивах
К слову, операция в Вене обошлась Бабкину в 2700 евро. Совсем скоро ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство на втором глазу. Операция также будет проведена в Австрии.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Сергей Бабкин фото новости

Материалы по теме

Alyona Alyona рассказала, чем запомнилась ей поездка в Египет
Новости

Alyona Alyona рассказала, чем запомнилась ей поездка в Египет
В плену у прошлого: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Сериалы

В плену у прошлого: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Однажды под Полтавой-12: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK