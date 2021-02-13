Владимир Остапчук с женой зажгли на Мальдивах: Страстные танцы на пляже

13 февраля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук с женой зажгли на Мальдивах: Страстные танцы на пляже
Телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк
социальная сеть Instagram

Телеведущий Владимир Остапчук растрогал поклонников романтическим танцем с любимой.

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На прошлой неделе шоумен Владимир Остапчук с супругой Кристиной Горняк отправились на отдых на Мальдивы. Молодые люди ходят на свидания, читают книги, наслаждаются солнцем и океаном, а также балуют подписчиков романтическим контентом.

Так, в профиле Владимира появился видеоролик, на котором он с Кристиной исполняет трогательный танец под шум прибоя. «Танцующий нотариус», как себя называет сама девушка, облачилась в белый купальник и полупрозрачную тунику, а ведущий исполнял различные «па» в шортах, рубашке и шляпе.

Текила, я люблю тебя, танцуй,
‒ подписали на испанском пост влюбленные.

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Фолловеры кинулись комментировать увиденное. Многие пришли к выводу, что супруги танцевали что-то похожее на самбу: «Атмосфера любви, хорошего настроения и положительных эмоций», «Элементы самбы», «На одной волне», «Самбо белого мотылька».

Напомним,

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