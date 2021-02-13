Тина Кароль прокомментировала скандал с Олей Поляковой: В последний раз

Певица Тина Кароль в очередной раз публично отреагировала на скандальные слова Оли Поляковой, которая в эфире шоу "Маска" назвала народную артистку "плакальщицей на похоронах".

Знаменитость не скрывает, что устала отвечать на одни и те же вопросы касательно случившегося инцидента. Однако в эфире одной из радиостанций исполнительница заявила, что в последний раз затронет эту тему.

По словам Кароль, она, как и все публичные люди, должна "сеять добро в массы", а не "пробивать дно".

Я взагалі вважаю, що є дно і ми взагалі не маємо права його пробивати. Адже ми спілкуємося з населенням України. Ти і я сидимо і говоримо на багатомільйонну аудиторію, телебачення наше теж, ростимо людей. Це наш "чорнозем". Що ми туди посіємо, те й пожнемо. Тому, давайте я зроблю вигляд, що все бачила, але буду сіяти тільки добро. І ти так само,

‒ в разговоре с ведущим эфира сообщила звезда.

Певица Оля Полякова / социальная сеть Instagram

Интервьюер отметил, что конфликт между певицами случился в канун премьеры новой песни Кароль «Скандал», намекая на то, что возможно это такой пиар-ход. На что Тина ответила:

Це вже наскільки працює інтелект людини. Або вона образиться, або ворог стане її помічником.

К слову, представители шоу «Маска» и сама Оля Полякова извинились перед Кароль, однако интернет-юзеры отметили, что извинения через три дня после шоу уже никому не нужны.

Напомним,