Тина Кароль ко дню рождения подарила себе поездку в Африку: как это было

7 февраля 2021 14:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль ко дню рождения подарила себе поездку в Африку: как это было
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Певица Тина Кароль в своем микроблоге показывает лишь малую часть личной жизни. Так случилось и в этот раз ‒ недавнюю поездку в Африку она держала в секрете.

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В интервью Кате Осадчей исполнительница призналась, что около двух недель провела с сыном Вениамином в Намибии. Экзотическое путешествие артистка запомнит на многие годы.

Посетить молодое государство знаменитость не боялась, ведь оно считается одним из самых цивилизованных во всей Африке. Там Тина и Вениамин познакомились с огромным количеством диких животных, а также устроили фотосессию в знаменитой пустыне Намиб.

Это разный ландшафт ‒ от океана, потерянных кораблей до дюн, мы там сделали целую фотосессию. 12 дней мы были в машине, мы путешествовали по всей стране,
‒ поделилась впечатлениями Тина.

Певица Тина Кароль в Африке / социальная сеть Instagram

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К слову, в прошлом году на 35-летие звезда «Голос країни» отправилась с сыном и родителями в Рим, где они изучали местные достопримечательности и наслаждались знаменитой на весь мир пиццей. Похоже, путешествия становятся хорошей традицией празднования дня рождения певицы.

Напомним,

Певица Тина Кароль в Африке / социальная сеть Instagram
 

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