Тина Кароль ко дню рождения подарила себе поездку в Африку: как это было
Певица Тина Кароль в своем микроблоге показывает лишь малую часть личной жизни. Так случилось и в этот раз ‒ недавнюю поездку в Африку она держала в секрете.
Посетить молодое государство знаменитость не боялась, ведь оно считается одним из самых цивилизованных во всей Африке. Там Тина и Вениамин познакомились с огромным количеством диких животных, а также устроили фотосессию в знаменитой пустыне Намиб.
Это разный ландшафт ‒ от океана, потерянных кораблей до дюн, мы там сделали целую фотосессию. 12 дней мы были в машине, мы путешествовали по всей стране,‒ поделилась впечатлениями Тина.
Напомним,
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