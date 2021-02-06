Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила длинные ноги в горячей фотосессии

6 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила длинные ноги в горячей фотосессии
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко
социальная сеть Instagram

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко не пошла по стопам знаменитой бабушки, а выбрала карьеру модели. Девушка проживает в США, где регулярно снимается для глянцев.

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В этот раз 19-летняя манекенщица порадовала подписчиков эффектными кадрами в своем Instagram.  Знаменитость предстала в довольно сдержанном, но сексуальном образе.

Евдокименко позирует в лаконичном черном боди с рукавами, который подчеркивает длинные ноги и точеную фигуру красотки. Дополняют образ девушки массивные зимние ботинки, распущенные волосы и макияж в естественных тонах.

Модель уверенно держится перед камерой, принимая различные позы, а ее томный взгляд придает снимкам особую атмосферу.

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Подписчики предположили, что фотосессия знаменитости была сделана для рекламы известного бренда женской одежды, элемент которого Соня и продемонстрировала в кадре. Многие также отметили, что быть моделью ‒ призвание красотки: «Софи, у тебя потрясающая фигура», «Как же это красиво. Побольше таких фото!», «Черные лебедь», «Она будто родилась, чтобы стать моделью».

Напомним,

 

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