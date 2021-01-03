Утренняя разминка, лыжи и уединение в лесу: Тина Кароль отдыхает с сыном в Карпатах
Насладиться домашней атмосферой в Новый год могут позволить себе далеко не все знаменитости. В этом же году пандемия внесла свои коррективы, чему артисты даже рады. Встретить праздник с сыном удалось и Тине Кароль.
Семейство катается на лыжах, наслаждается местными достопримечательностями и кормит животных. Не забывает артистка и об утреннем спорте ‒ она отдает предпочтение прыжкам на скакалке.
На снимках Тина позирует в совершенно домашних образах: спортивных штанах, объемных куртках, теплых ботинках и без грамма макияжа. Иногда звезда дополняет свои образы фирменным головным убором ‒ платком.
Напомним,
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