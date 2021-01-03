Утренняя разминка, лыжи и уединение в лесу: Тина Кароль отдыхает с сыном в Карпатах

Насладиться домашней атмосферой в Новый год могут позволить себе далеко не все знаменитости. В этом же году пандемия внесла свои коррективы, чему артисты даже рады. Встретить праздник с сыном удалось и Тине Кароль.

Певица вместе с наследником отправилась на зимний отдых в Карпаты. В Instagram-stories артистка показала, как проходят ее с сыном будни на природе.

Семейство катается на лыжах, наслаждается местными достопримечательностями и кормит животных. Не забывает артистка и об утреннем спорте ‒ она отдает предпочтение прыжкам на скакалке.

Тина Кароль в Карпатах / социальная сеть Instagram

На снимках Тина позирует в совершенно домашних образах: спортивных штанах, объемных куртках, теплых ботинках и без грамма макияжа. Иногда звезда дополняет свои образы фирменным головным убором ‒ платком.

Тина Кароль в Карпатах / социальная сеть Instagram

К слову, знаменитость уже бывала в этой местности с сыном весной, именно тогда артистка проговорилась, что не прочь приобрести себе в горах дом. Что же, возможно, совсем скоро народная любимица расскажет о большой покупке недвижимости.

Напомним,

Тина Кароль в Карпатах / социальная сеть Instagram