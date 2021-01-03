„Холостячка“ Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, как несколько месяцев скрывали, что живут вместе

3 января 2021 00:50 Катерина Даниленко
„Холостячка“ Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, как несколько месяцев скрывали, что живут вместе
Ксения Мишина и Александр Эллерт
социальная сеть Instagram

По условиям шоу победителям проекта запрещено некоторое время афишировать отношения. Для Ксении Мишиной и Александра Эллерта это стало настоящим испытанием, ведь поклонники буквально ходили за ними по пятам.

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В интервью Кате Осадчей Ксения и Александр рассказали, как им удалось перехитрить всех, проживая при этом под одной крышей.

Актриса и сценарист «Квартала 95» съехались буквально сразу после финала шоу. Будучи под постоянным прицелом фотокамер, влюбленным довелось идти на хитрости, чтобы не давать поводов для обсуждений в Сети. Правда, им это не всегда удавалось.

На 3 или на 4 день я взяла у Саши авто, потому что мое было в ремонте. Я поехала, сделала селфи в машине, а у него ремни безопасности красные... И все, и все это разлетелось в Instagram и все сразу написали «все, это авто Саши, он победитель». Но это был очень сложный период, когда: «Так, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот. Ты покупаешь это, а я вот это. Первая я захожу в подъезд, а потом ты». И мы привыкли. Мы даже сейчас можем идти ‒ я чуть дальше от него, он начинает кричать: «Почему ты так далеко?»

Ксения Мишина и Александр Эллерт / социальная сеть Instagram

Молодые люди сняли отдельную квартиру, чтобы насладиться обществом друг друга. Ощутить бытовые сложности в виде разбросанных носков и грязной посуды Ксении и Александру еще не удалось, ведь дома они бывают крайне редко в силу своей занятости.

Мы так устали, что мы очень ждали грязную посуду, носки. Свой такой дом, чтобы никого не было рядом, никаких других мужчин. Очень много времени я уделяю сейчас своей работе. После «Холостячки» я сразу зашла в другой проект, где-то через 3-4 дня. У нас такого быта не было еще.

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Юморист также добавил, что предложение в финале шоу было настоящим, он всерьез планирует свадьбу с возлюбленной, надеясь, что их пара станет четвертой в истории проектов «Холостяк» и «Холостячка», которая поженилась.

То предложение, которое я делал в финале, было серьезное, обдуманное и настоящее.

Напомним,

 

 

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