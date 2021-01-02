Экс-жена Сереги впервые после разлуки созвонилась с детьми: Отец в клубах в Киеве, а дети в Харькове

2 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Экс-жена Сереги впервые после разлуки созвонилась с детьми: Отец в клубах в Киеве, а дети в Харькове
Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо с детьми
социальная сеть Instagram

Громкие разбирательства между рэпером Серегой и его экс-женой Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года.

Бывшая избранница музыканта на днях сообщила, что впервые за год, когда дети были забраны их отцом, ей удалось поговорить с сыновьями по телефону. Мальчики сами набрали маму.

Читайте такжеОчень сексуально: Оля Цибульская встретила Новый год в белье и фартуке
Разговор длился всего 5 минут, однако женщина благодарит судьбу за такой подарок на Новый год. Также Полина отметила, что если бы не маленькая дочь, родившаяся во втором браке, то она бы не перенесла разлуку с детьми.

Благодарение года. Иногда мне кажется она мне была дана чтобы «пережить это». Иначе бы мне не хватило сил... Это радость и мучение в 5 минутах,
‒ начала свой рассказ Ололо.

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо с дочкой / социальная сеть Instagram

Многодетной маме не удалось сказать все слова любви Платону и Марку, ведь времени было очень мало.

Как за почти 365 дней эмоционального и душевного умирания ты смогла бы ответить правильно, как ты жила весь этот год? Как за эти 5 минут понять, что это происходит по-настоящему. Как вместить ту вселенскую любовь, насколько ты грустила и любила? Я сказала, что я невозможно их люблю и жить не могу без них. Как бы я хотела их обнять, хоть на секунду прикоснуться к щечке... Мой Новый год начался с хорошей новости. Я услышала детей. Пусть будет так. Я вас люблю.

Дети рэпера Сереги и Полины Ололо / социальная сеть Instagram

Читайте такжеВрачи не хотели ехать из-за праздника: DZIDZIO рассказал о смерти отца
Кроме того, женщина отметила, что мальчикам довелось встречать Новый год с совершенно посторонними людьми в Харькове, ведь их отец в тот момент находился в Киеве.

Жаль Сергей, что ты встречал Новый год в одном из киевских клубов, а дети в Харькове, когда мог привезти детей к матери, и я бы была тебе очень благодарна,
‒ добавила бывшая возлюбленная рэпера.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Серега социальные сети фото новости скандалы звезд Полина Ололо

Материалы по теме

Джастин Бибер избавился от 50 татуировок ‒ видео
Новости

Джастин Бибер избавился от 50 татуировок ‒ видео
Мама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)
Сериалы

Мама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021
Сын Григория Чапкиса рассказал, как чувствует себя 90-летний хореограф после госпитализации
Новости

Сын Григория Чапкиса рассказал, как чувствует себя 90-летний хореограф после госпитализации

Популярное на сайте

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK