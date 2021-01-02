Экс-жена Сереги впервые после разлуки созвонилась с детьми: Отец в клубах в Киеве, а дети в Харькове

Громкие разбирательства между рэпером Серегой и его экс-женой Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года.

Бывшая избранница музыканта на днях сообщила, что впервые за год, когда дети были забраны их отцом, ей удалось поговорить с сыновьями по телефону. Мальчики сами набрали маму.

Разговор длился всего 5 минут, однако женщина благодарит судьбу за такой подарок на Новый год. Также Полина отметила, что если бы не маленькая дочь, родившаяся во втором браке, то она бы не перенесла разлуку с детьми.

Благодарение года. Иногда мне кажется она мне была дана чтобы «пережить это». Иначе бы мне не хватило сил... Это радость и мучение в 5 минутах,

‒ начала свой рассказ Ололо.

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо с дочкой / социальная сеть Instagram

Многодетной маме не удалось сказать все слова любви Платону и Марку, ведь времени было очень мало.

Как за почти 365 дней эмоционального и душевного умирания ты смогла бы ответить правильно, как ты жила весь этот год? Как за эти 5 минут понять, что это происходит по-настоящему. Как вместить ту вселенскую любовь, насколько ты грустила и любила? Я сказала, что я невозможно их люблю и жить не могу без них. Как бы я хотела их обнять, хоть на секунду прикоснуться к щечке... Мой Новый год начался с хорошей новости. Я услышала детей. Пусть будет так. Я вас люблю.

Дети рэпера Сереги и Полины Ололо / социальная сеть Instagram

Кроме того, женщина отметила, что мальчикам довелось встречать Новый год с совершенно посторонними людьми в Харькове, ведь их отец в тот момент находился в Киеве.

Жаль Сергей, что ты встречал Новый год в одном из киевских клубов, а дети в Харькове, когда мог привезти детей к матери, и я бы была тебе очень благодарна,

‒ добавила бывшая возлюбленная рэпера.

Напомним,