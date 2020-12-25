Экс-жена рэпера Сереги впервые встретилась с ним в зале суда: Прорыдала под дверью

25 декабря 2020 20:00 Катерина Даниленко
Экс-жена рэпера Сереги впервые встретилась с ним в зале суда: Прорыдала под дверью
Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо
социальная сеть Instagram

В судебном порядке рэпер Серега и его бывшая жена Полина Ололо определяют место жительства их общих сыновей.

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Больше года назад экс-избранница музыканта заявила, что Сергей Пархоменко увез детей в неизвестном направлении и не дает им видеться с матерью. Женщина всеми силами пыталась отыскать Марка и Платона, но бывший супруг сделал все возможное, чтобы Полина не смогла их забрать.

На днях состоялось очередное судебное заседание, результатами которого Ололо поделилась в своем Instagram.

Процесс идет уже почти как год с интервалами между заседаниями по 3-4 месяца. У меня такое впечатление, что суд ждет, что «само рассосётся» или детям будет уже по 18 лет ‒ и решение суда утратит смысл. Как говорится в известной восточной Суфийской притче – «либо ишак умрет, либо визирь»,
‒ начала свой рассказ многодетная мать.

Дети рэпера Сереги и Полины Ололо / социальная сеть Instagram

Женщина утверждает, что суд около 4 часов слушал «хитромудрого Сергея Пархоменко и его личного оруженосца-легионера ‒ няня Филиппа». У Полины и ее представителей не было возможности подготовить свои вопросы, поскольку представители закона не уведомили ее о том, что Пархоменко будет в зале суда.

Сергей Пархоменко путался в показаниях, стыдливо пряча глаза, когда не смог вспомнить даже адреса, где он якобы проживает вместе с детьми в Харькове. Он сказал, что дети очень скучают по маме. Он не запрещает, чтобы мама звонила детям, но позже пояснил, что телефоны у детей забрал, а меня везде заблокировал.

Рэпер Серега с сыновьями Платоном и Марком / социальная сеть Instagram

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Полина не смогла сдержать эмоций во время речи артиста, она начала плакать и обвинять его во лжи. Женщину вывели из зала суда.

Я два часа просто простояла, прорыдала под дверьми, лишенная каких-либо прав. Суд создал, таким образом, тепличные условия и тёплый душ для мужественного, харизматичного Сергея Пархоменко,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

Экс-жена рэпера Сереги Полина Ололо с сыновьями Марком и Платоном / социальная сеть Instagram
 

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