Экс-жена рэпера Сереги впервые встретилась с ним в зале суда: Прорыдала под дверью
В судебном порядке рэпер Серега и его бывшая жена Полина Ололо определяют место жительства их общих сыновей.
На днях состоялось очередное судебное заседание, результатами которого Ололо поделилась в своем Instagram.
Процесс идет уже почти как год с интервалами между заседаниями по 3-4 месяца. У меня такое впечатление, что суд ждет, что «само рассосётся» или детям будет уже по 18 лет ‒ и решение суда утратит смысл. Как говорится в известной восточной Суфийской притче – «либо ишак умрет, либо визирь»,‒ начала свой рассказ многодетная мать.
Женщина утверждает, что суд около 4 часов слушал «хитромудрого Сергея Пархоменко и его личного оруженосца-легионера ‒ няня Филиппа». У Полины и ее представителей не было возможности подготовить свои вопросы, поскольку представители закона не уведомили ее о том, что Пархоменко будет в зале суда.
Сергей Пархоменко путался в показаниях, стыдливо пряча глаза, когда не смог вспомнить даже адреса, где он якобы проживает вместе с детьми в Харькове. Он сказал, что дети очень скучают по маме. Он не запрещает, чтобы мама звонила детям, но позже пояснил, что телефоны у детей забрал, а меня везде заблокировал.
Я два часа просто простояла, прорыдала под дверьми, лишенная каких-либо прав. Суд создал, таким образом, тепличные условия и тёплый душ для мужественного, харизматичного Сергея Пархоменко,‒ добавила знаменитость.
Напомним,
- известного актера исключили из списка претендентов на премию "Оскар" после обвинений в насилии.
- Вера Брежнева подверглась критике из-за новой фотографии младшей дочери.