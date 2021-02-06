Ксения Мишина и Александр Эллерт показали, как проходит их отдых в Доминикане: Путешествие души
Экс-холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт вместе с детьми отправились на отдых в Доминиканскую Республику.
Актриса поделилась снимком, на котором позирует в сексуальном купальнике на песчаном берегу. По ее словам, поездка с любимыми людьми стала для нее «путешествием души».
Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у Эллерта красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми... Люблю, благодарю,‒ подписала кадр знаменитость.
Эллерт же поделился более семейным кадром, где вместе с дочерью, возлюбленной и ее сыном пытаются запечатлеть себя в прыжке. Мужчина пошутил, что изрядно поднабрал вес еще до отдыха, поэтому планировал бегать по утрам, однако планы так и остались планами.
Кстати, мой живот прилетел сюда на 2 секунды раньше, чем я сам... поэтому я планировал бегать по утрам... все верно, больше не планирую! Я выбрал забеги от гнилого кокоса до телефона, чтобы получилась эта фотография. 163 дубля и теперь моя задышка диктует текст,‒ сообщил сценарист.
Напомним,