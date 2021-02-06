Ксения Мишина и Александр Эллерт показали, как проходит их отдых в Доминикане: Путешествие души

6 февраля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Ксения Мишина и Александр Эллерт показали, как проходит их отдых в Доминикане: Путешествие души
Ксения Мишина и Александр Эллерт
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Экс-холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт вместе с детьми отправились на отдых в Доминиканскую Республику.

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Молодые люди очень долго планировали совместный отпуск, так как на пути было много преград. Сейчас Ксения и Александр радуются каждой минуте, проведенной возле океана.

Актриса поделилась снимком, на котором позирует в сексуальном купальнике на песчаном берегу. По ее словам, поездка с любимыми людьми стала для нее «путешествием души».

Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у Эллерта красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми... Люблю, благодарю,
‒ подписала кадр знаменитость.

Эллерт же поделился более семейным кадром, где вместе с дочерью, возлюбленной и ее сыном пытаются запечатлеть себя в прыжке. Мужчина пошутил, что изрядно поднабрал вес еще до отдыха, поэтому планировал бегать по утрам, однако планы так и остались планами.

Кстати, мой живот прилетел сюда на 2 секунды раньше, чем я сам... поэтому я планировал бегать по утрам... все верно, больше не планирую! Я выбрал забеги от гнилого кокоса до телефона, чтобы получилась эта фотография. 163 дубля и теперь моя задышка диктует текст,
‒ сообщил сценарист.

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Фолловеры не устают писать милые комментарии под постами. Они желают паре приятного отдыха и требуют еще больше фото и видео с райского уголка планеты: «Лучшая семейная фотка Мишиных-Эллертов», «Вы очень классные! За вами приятно наблюдать», «Хорошего отдыха! Крутое фото, жизненное, настоящее».

Напомним,

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