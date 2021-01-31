Ксения Мишина и Александр Эллерт готовятся к пополнению в семействе: Мечтаем о близнецах

31 января 2021 14:00 Катерина Даниленко
Ксения Мишина и Александр Эллерт готовятся к пополнению в семействе: Мечтаем о близнецах
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram

За развитием отношений Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта не следил только ленивый. Влюбленные съехались сразу после окончания проекта Холостячка, уже планируют свадьбу и даже мечтают об общих детях.

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В интервью Славе Демину актриса призналась, что очень хочет родить от любимого дочь, ведь каково быть мамой сына она уже знает. И Эллерт, несмотря на то, что уже воспитывает 12-летнюю дочь от предыдущего брака, также мечтает о девочке. Да и еще и не об одной. Сценарист был бы безумно рад близнецам.

Саша хочет близняшек. И мне так нравится эта идея, просто сумасшедшая идея. Представляешь, какие близняшки могут быть прикольные? Сестры Эллерты,
‒ размышляет Ксения.

Актриса Ксения Мишина с сыном Платоном / социальная сеть Instagram

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К слову, 8-летний сын Мишиной Платон очень быстро нашел общий язык с ухажером мамы и обрадовался, когда Александр переехал к ним жить. Мальчик также познакомился с дочерью шоумена Элей, у них сложились хорошие отношения.

Напомним,

Сценарист Александр Эллерт с дочерью Элей / социальная сеть Instagram
 

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