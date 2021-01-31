Ксения Мишина и Александр Эллерт готовятся к пополнению в семействе: Мечтаем о близнецах
31 января 2021 14:00
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram
За развитием отношений Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта не следил только ленивый. Влюбленные съехались сразу после окончания проекта Холостячка, уже планируют свадьбу и даже мечтают об общих детях.
актриса призналась, что очень хочет родить от любимого дочь, ведь каково быть мамой сына она уже знает. И Эллерт, несмотря на то, что уже воспитывает 12-летнюю дочь от предыдущего брака, также мечтает о девочке. Да и еще и не об одной. Сценарист был бы безумно рад близнецам.
Саша хочет близняшек. И мне так нравится эта идея, просто сумасшедшая идея. Представляешь, какие близняшки могут быть прикольные? Сестры Эллерты,‒ размышляет Ксения.
Актриса Ксения Мишина с сыном Платоном / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Сценарист Александр Эллерт с дочерью Элей / социальная сеть Instagram