Кумир молодежи Тима Белорусских задержан с двумя килограммами гашиша
Автору хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка» Тиме Белорусских грозит срок в тюрьме.
12 января исполнитель был задержан правоохранительными органами с двумя килограммами гашиша. Сейчас 22-летний парень находится под домашним арестом, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Все, что вы читаете или где-то находите, это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Наркотики это плохо в любом случае, это надо понимать. Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся,‒ написал в Instagram Белорусских.
Напомним,