Кумир молодежи Тима Белорусских задержан с двумя килограммами гашиша

Автору хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка» Тиме Белорусских грозит срок в тюрьме.

Несколько недель назад музыкант решил скрасить домашнюю вечеринку наркотическим продуктом из конопли ‒ гашишом. Его артист принес домой для себя и друзей, однако кто-то из компании сдал Белорусских.

12 января исполнитель был задержан правоохранительными органами с двумя килограммами гашиша. Сейчас 22-летний парень находится под домашним арестом, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Певец Тима Белорусских / социальная сеть Instagram

Представитель артиста в беседе с Daily Storm подтвердила вышесказанную информацию. А вот сам певец поспешил ее опровергнуть.

Все, что вы читаете или где-то находите, это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Наркотики это плохо в любом случае, это надо понимать. Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся,

‒ написал в Instagram Белорусских.

Напомним,