Ольга Сумская показала архивный кадр с мужем с далеких 2000-х: Светлое было время

30 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Ольга Сумская показала архивный кадр с мужем с далеких 2000-х: Светлое было время
Актриса Ольга Сумская
социальная сеть Instagram

Народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила отдых в Бердянске в начале 2000-х.

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Актриса часто делится с подписчиками архивными снимками, вспоминая знаковые события. В этот раз знаменитость опубликовала кадр с летнего отдыха в Бердянске, где начиная с 1998 года по 2013 проходил знаменитый кинофестивать «Бригантина». Там певица неоднократно была его участницей и ведущей.

Молодые люди позируют на пляже, демонстрируя на камеру свои первые мобильные телефоны. Ольга облачилась в леопардовое бикини, а Виталий хвастается стальным торсом.

Романтика. Бердянск. Еще до Инста... Пробуем с Виталием первые мобилки,
‒ подписала кадр Сумская.

Актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / социальная сеть Instagram

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Фолловеры поспешили отметить, что звездные супруги ничуть не стареют и выглядят такими же влюбленными, как на этом фото. Некоторые подписчики также предположили, что таким знаковым снимком артистка намекнула на возобновление международного кинофестиваля, который планируют провести в конце августа. Ольга Сумская дала согласие стать президентом юбилейного 20-го кинофестиваля.

Напомним,

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