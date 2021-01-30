Ольга Сумская показала архивный кадр с мужем с далеких 2000-х: Светлое было время
30 января 2021 18:00
Катерина Даниленко
Актриса Ольга Сумская
социальная сеть Instagram
Народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила отдых в Бердянске в начале 2000-х.
Актриса
часто делится с подписчиками архивными снимками, вспоминая знаковые события. В этот раз знаменитость опубликовала кадр с летнего отдыха в Бердянске, где начиная с 1998 года по 2013 проходил знаменитый кинофестивать «Бригантина». Там певица неоднократно была его участницей и ведущей.
Молодые люди позируют на пляже, демонстрируя на камеру свои первые мобильные телефоны. Ольга облачилась в леопардовое бикини, а Виталий хвастается стальным торсом.
Романтика. Бердянск. Еще до Инста... Пробуем с Виталием первые мобилки,
‒ подписала кадр Сумская.
Актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / социальная сеть Instagram
Фолловеры поспешили отметить, что звездные супруги ничуть не стареют и выглядят такими же влюбленными, как на этом фото. Некоторые подписчики также предположили, что таким знаковым снимком артистка намекнула на возобновление международного кинофестиваля, который планируют провести в конце августа. Ольга Сумская дала согласие стать президентом юбилейного 20-го кинофестиваля.
Напомним,