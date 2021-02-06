Сергей Бабкин перенес сложную операцию на глазу: еще многое предстоит преодолеть

Вчера, 5 февраля, музыкант Сергей Бабкин был прооперирован в Австрии.

Несколько недель назад у певца диагностировали редкое заболевание глаз, из-за которого он лишился 70% центрального зрения. Артист тут же начал искать выход из ситуации, однако в Украине ему помочь не смогли. Нужное оборудование и специалист был найден в Вене, куда исполнитель и отправился.

После тщательного обследования Бабкина прооперировали. В своем микроблоге он рассказал, как проходила подготовка к операции, а также показал фото, сделанное в стенах медучреждения.

К сожалению, из-за осложнений прооперировать в один день оба глаза не удалось. Проблему устранять начали с более сложного глаза. Теперь исполнителю предстоит через несколько недель повторить похожую процедуру.

Певец Сергей Бабкин / социальная сеть Instagram

Сам артист отмечает, что очень боялся хирургического вмешательства, однако все оказалось не так страшно. Несколько дней он будет восстанавливаться под наблюдением врачей, а потом вместе с женой вернется в Украину к детям. Операция на другом глазу назначена на 18-19 февраля.

Операция прошла превосходно! Даже лучше, чем ожидал сам врач, доктор Анзари,

‒ написал Бабкин.

Знаменитость очень обеспокоен тем фактом, что в Украине нет возможности людям с похожими заболеваниями решить проблемы со здоровьем. Он обращается к властям, чтобы этим вопросом занялись на государственном уровне.

Лекарства у нас нет! И лазера такого нет! И операцию такую провести в Украине невозможно! Что делать людям, у которых нет возможности поехать на лечение? Слепнуть? Мне бы очень хотелось, чтобы моя болезнь послужила толчком в решении этого вопроса на государственном уровне!

Напомним,