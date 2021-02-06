Сергей Бабкин перенес сложную операцию на глазу: еще многое предстоит преодолеть
Вчера, 5 февраля, музыкант Сергей Бабкин был прооперирован в Австрии.
После тщательного обследования Бабкина прооперировали. В своем микроблоге он рассказал, как проходила подготовка к операции, а также показал фото, сделанное в стенах медучреждения.
К сожалению, из-за осложнений прооперировать в один день оба глаза не удалось. Проблему устранять начали с более сложного глаза. Теперь исполнителю предстоит через несколько недель повторить похожую процедуру.
Сам артист отмечает, что очень боялся хирургического вмешательства, однако все оказалось не так страшно. Несколько дней он будет восстанавливаться под наблюдением врачей, а потом вместе с женой вернется в Украину к детям. Операция на другом глазу назначена на 18-19 февраля.
Операция прошла превосходно! Даже лучше, чем ожидал сам врач, доктор Анзари,‒ написал Бабкин.
Лекарства у нас нет! И лазера такого нет! И операцию такую провести в Украине невозможно! Что делать людям, у которых нет возможности поехать на лечение? Слепнуть? Мне бы очень хотелось, чтобы моя болезнь послужила толчком в решении этого вопроса на государственном уровне!
Напомним,