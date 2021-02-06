Сергей Бабкин перенес сложную операцию на глазу: еще многое предстоит преодолеть

6 февраля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Сергей Бабкин перенес сложную операцию на глазу: еще многое предстоит преодолеть
Певец Сергей Бабкин
социальная сеть Instagram

Вчера, 5 февраля, музыкант Сергей Бабкин был прооперирован в Австрии.

Читайте такжеЖена Дмитрия Ступки Полина Логунова впервые рассказала о дистанции с семьей мужа
Несколько недель назад у певца диагностировали редкое заболевание глаз, из-за которого он лишился 70% центрального зрения. Артист тут же начал искать выход из ситуации, однако в Украине ему помочь не смогли. Нужное оборудование и специалист был найден в Вене, куда исполнитель и отправился.

После тщательного обследования Бабкина прооперировали. В своем микроблоге он рассказал, как проходила подготовка к операции, а также показал фото, сделанное в стенах медучреждения.

К сожалению, из-за осложнений прооперировать в один день оба глаза не удалось. Проблему устранять начали с более сложного глаза. Теперь исполнителю предстоит через несколько недель повторить похожую процедуру.

Певец Сергей Бабкин / социальная сеть Instagram

Сам артист отмечает, что очень боялся хирургического вмешательства, однако все оказалось не так страшно. Несколько дней он будет восстанавливаться под наблюдением врачей, а потом вместе с женой вернется в Украину к детям. Операция на другом глазу назначена на 18-19 февраля.

Операция прошла превосходно! Даже лучше, чем ожидал сам врач, доктор Анзари,
‒ написал Бабкин.

Читайте такжеБеременная жена Андрея Джеджулы рассказала о жизни с ним после скандала
Знаменитость очень обеспокоен тем фактом, что в Украине нет возможности людям с похожими заболеваниями решить проблемы со здоровьем. Он обращается к властям, чтобы этим вопросом занялись на государственном уровне.

Лекарства у нас нет! И лазера такого нет! И операцию такую провести в Украине невозможно! Что делать людям, у которых нет возможности поехать на лечение? Слепнуть? Мне бы очень хотелось, чтобы моя болезнь послужила толчком в решении этого вопроса на государственном уровне!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Сергей Бабкин фото новости Снежана Бабкина операции звезд

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые станет папой: пилот показал фото беременной Дарьи Хлистун
Новости

Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые станет папой: пилот показал фото беременной Дарьи Хлистун
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
Сериалы

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
Матрица: Революция: финальное противостояние людей и машин
Анонсы на ТВ

Матрица: Революция: финальное противостояние людей и машинЭксклюзив

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK