Теперь официально! Алина Гросу подтвердила отношения с Романом Полянским

13 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Теперь официально! Алина Гросу подтвердила отношения с Романом Полянским
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram

25-летняя певица Алина Гросу и 37-летний актер Роман Полянский больше не скрывают свои отношения.

Читайте также"Холостячка" Ксения Мишина рассказала, какой подарок получила авансом от любимого
Паре давно приписывали роман, однако исполнительница и режиссер предпочитали отмалчиваться на эту тему. И вот, похоже, ко Дню всех влюбленных пара наконец-то решила рассказать всем о своей любви.

Алина Гросу и Роман Полянский / социальная сеть Instagram

Молодые люди сделали это оригинальным образом. Они записали совместную романтическую композицию «Полотенце», которая уже звучит на всех площадках, а также сняли лирик-видео. В ролике собраны все самые интересные фрагменты из личного архива знаменитостей: отдых в горах, запись песни в студии, съемки клипов и развлекательных stories для соцсетей.

Алина и Роман буквально светятся от счастья. Они обнимаются, танцуют, дурачатся и целуют друг друга.

Специально для всех влюблённых. Любите и будьте счастливы как мы,
– написала под постом певица.

Читайте такжеВ последний раз: Тина Кароль прокомментировала скандал с Олей Поляковой
К слову, в 2019 певица пережила непростой развод с российским бизнесменом Александром. Да и у актера за плечами многолетний брак с однокурсницей Дарьей. Но влюбленные не намерены жить прошлым, а с оптимизмом и надеждой смотрят в будущее.

Напомним,

Алина Гросу и Роман Полянский / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Алина Гросу социальные сети фото новости Роман Полянский

Материалы по теме

Олю Полякову затравили за откровенный образ 16-летней дочери
Новости

Олю Полякову затравили за откровенный образ 16-летней дочери
Выходите без звонка-4: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 17.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 17.02.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Выходите без звонка-4: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 17.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 17.02.2021)

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK