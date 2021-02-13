Теперь официально! Алина Гросу подтвердила отношения с Романом Полянским
25-летняя певица Алина Гросу и 37-летний актер Роман Полянский больше не скрывают свои отношения.
Молодые люди сделали это оригинальным образом. Они записали совместную романтическую композицию «Полотенце», которая уже звучит на всех площадках, а также сняли лирик-видео. В ролике собраны все самые интересные фрагменты из личного архива знаменитостей: отдых в горах, запись песни в студии, съемки клипов и развлекательных stories для соцсетей.
Алина и Роман буквально светятся от счастья. Они обнимаются, танцуют, дурачатся и целуют друг друга.
Специально для всех влюблённых. Любите и будьте счастливы как мы,– написала под постом певица.
Напомним,
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