Теперь официально! Алина Гросу подтвердила отношения с Романом Полянским

25-летняя певица Алина Гросу и 37-летний актер Роман Полянский больше не скрывают свои отношения.

Паре давно приписывали роман, однако исполнительница и режиссер предпочитали отмалчиваться на эту тему. И вот, похоже, ко Дню всех влюбленных пара наконец-то решила рассказать всем о своей любви.

Алина Гросу и Роман Полянский / социальная сеть Instagram

Молодые люди сделали это оригинальным образом. Они записали совместную романтическую композицию «Полотенце», которая уже звучит на всех площадках, а также сняли лирик-видео. В ролике собраны все самые интересные фрагменты из личного архива знаменитостей: отдых в горах, запись песни в студии, съемки клипов и развлекательных stories для соцсетей.

Алина и Роман буквально светятся от счастья. Они обнимаются, танцуют, дурачатся и целуют друг друга.

Специально для всех влюблённых. Любите и будьте счастливы как мы,

– написала под постом певица.

К слову, в 2019 певица пережила непростой развод с российским бизнесменом Александром. Да и у актера за плечами многолетний брак с однокурсницей Дарьей. Но влюбленные не намерены жить прошлым, а с оптимизмом и надеждой смотрят в будущее.

Напомним,