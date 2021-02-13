"Холостячка" Ксения Мишина рассказала, какой подарок получила авансом от любимого
Вот уже больше недели звезда «Холостячки» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт проводят отпуск в Доминикане.
Оказывается, в аэропорту, перед вылетом в Доминикану, Ксения успела пробежаться по любимым магазинам, где заприметила себе дорогие очки от Dior. Девушка не купила их, поскольку деньги были распланированы исключительно на отдых.
Посмотрела на цену, расстроилась. Думаю, ну, еще лететь с детьми на отдых. Сейчас и так куча растрат. В общем, понятно – не видать мне этих очков,‒ рассказывает артистка.
Девочки, хочу вам посоветовать, если ваши мужчины делают вам подобные сюрпризы, не разоблачайте их раньше времени. Они так сильно расстраиваются. Я еле Сашу успокоила… сохраняйте интригу вместе с ним,‒ призывает Мишина.
Напомним,
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