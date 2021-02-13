"Холостячка" Ксения Мишина рассказала, какой подарок получила авансом от любимого

13 февраля 2021 15:00 Катерина Даниленко
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram

Вот уже больше недели звезда «Холостячки» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт проводят отпуск в Доминикане.

Читайте такжеМАСКА: Андрей Данилко заявил, если под образом Льва не его друг Саша, то он разденется догола
Артисты не забывают на отдыхе о своих подписчиках и активно показывают свои будни в теплых краях. В этот раз актриса призналась, что благодаря своей интуиции, она рассекретила подарок, который ей подготовил возлюбленный ко Дню всех влюбленных.

Оказывается, в аэропорту, перед вылетом в Доминикану, Ксения успела пробежаться по любимым магазинам, где заприметила себе дорогие очки от Dior. Девушка не купила их, поскольку деньги были распланированы исключительно на отдых.

Посмотрела на цену, расстроилась. Думаю, ну, еще лететь с детьми на отдых. Сейчас и так куча растрат. В общем, понятно – не видать мне этих очков,
‒ рассказывает артистка.

Актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт с детьми / социальная сеть Instagram

Читайте такжеПетр Черный развелся с женой после 26 лет брака: известны причины
А вот юморист, оставив семью в кафе, вернулся за теми самыми очками. В бутике Ксения его и застала. Мужчина расстроился, ведь презент любимой достался раньше праздника.

Девочки, хочу вам посоветовать, если ваши мужчины делают вам подобные сюрпризы, не разоблачайте их раньше времени. Они так сильно расстраиваются. Я еле Сашу успокоила… сохраняйте интригу вместе с ним,
‒ призывает Мишина.

Напомним,

Ксения Мишина на отдыхе в Доминикане / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд социальные сети фото новости Ксения Мишина Александр Эллерт

Материалы по теме

Страстные танцы на пляже: Владимир Остапчук с женой зажгли на Мальдивах
Новости

Страстные танцы на пляже: Владимир Остапчук с женой зажгли на Мальдивах
Выходите без звонка-4: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 16.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 16.02.2021)
Выходите без звонка-4: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 15.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 15.02.2021)
Гороскоп на 14 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 14 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK