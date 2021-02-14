Снежана Бабкина оголила грудь и рассказала о женской энергии ‒ жаркое фото
14 февраля 2021 13:00
Супруга Сергея Бабкина Снежана
социальная сеть Instagram
Изредка супруга Сергея Бабкина балует публику пикантными фото. Так случилось и в этот раз.
Знаменитость опубликовала горячий кадр, на котором позировала в расстегнутых джинсах и с обнаженной грудью. Одной рукой она прикрыла интимные места, а второй приподняла стринги. Дополнили ее образ аккуратно уложенные локоны, яркий вечерний макияж и объемные бусы с браслетом.
В подписи к снимку Снежана рассказала о богине любви Венере и лунной энергии.
Венера и Луна ‒ это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию. Луна ‒ исключительно женская энергия. Мужчина может получить лунную энергию только через женщину! Девочки, вперёд,‒ призывает артистка.
Супруга Сергея Бабкина Снежана / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Супруга Сергея Бабкина Снежана / социальная сеть Instagram