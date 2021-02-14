Снежана Бабкина оголила грудь и рассказала о женской энергии ‒ жаркое фото

14 февраля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Снежана Бабкина оголила грудь и рассказала о женской энергии ‒ жаркое фото
Супруга Сергея Бабкина Снежана
социальная сеть Instagram

Изредка супруга Сергея Бабкина балует публику пикантными фото. Так случилось и в этот раз.

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Знаменитость опубликовала горячий кадр, на котором позировала в расстегнутых джинсах и с обнаженной грудью. Одной рукой она прикрыла интимные места, а второй приподняла стринги. Дополнили ее образ аккуратно уложенные локоны, яркий вечерний макияж и объемные бусы с браслетом.

В подписи к снимку Снежана рассказала о богине любви Венере и лунной энергии.

Венера и Луна ‒ это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию. Луна ‒ исключительно женская энергия. Мужчина может получить лунную энергию только через женщину! Девочки, вперёд,
‒ призывает артистка.

Супруга Сергея Бабкина Снежана / социальная сеть Instagram

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Пройти мимо такого откровенного снимка не смог супруг знаменитости Сергей Бабкин. Он оставил два комментария под постом и множество смайликов в виде сердец: «Где ты? Куда ты спряталась? Я иду тебя искать по дому», «Да какая разница! Причём тут вообще ЧБ и цвет? Это здесь абсолютно не причём. Не в этом дело».

Напомним,

Супруга Сергея Бабкина Снежана / социальная сеть Instagram
 

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