Виталий Козловский признался, что его мама изменяла отцу: Не хочу лезть в ее жизнь

14 февраля 2021 12:00 Катерина Даниленко
Виталий Козловский признался, что его мама изменяла отцу: Не хочу лезть в ее жизнь
Певец Виталий Козловский
социальная сеть Instagram

Певец Виталий Козловский рассказал о семейной драме.

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Знаменитость заявил, что на карантине начали всплывать очень интимные подробности жизни его родителей. Музыкант не хочет портить отношения с мамой, однако решился дать свои комментарии.

Оказывается, мама Виталия Татьяна Николаевна была неверной женой. Певец вспоминает, что еще в четырехлетнем возрасте он знал, что замужняя мама крутит романы с другими мужчинами. С того момента и начался разлад в их семье.

Не хочу говорить об этом, мама будет недовольна, увидев это интервью. Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправдано со своей фамилией,
‒ заявил Козловский.

Виталий Козловский с отцом Виталием Сергеевичем / социальная сеть Instagram

Родители певца попытались спасти брак ради детей, поэтому и не развелись. Сейчас у каждого из них своя жизнь: мама Виталия живет и работает в Риме, а отец переехал со Львова в Киев.

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Артист не держит зла на родных, они остаются для него неприкосновенно святыми людьми. Однако считает, что расстаться им следовало еще 30 лет назад, когда чувства поутихли.

Я это видел, но понимал, что рот нужно держать на замке, потому что папе это будет обидно. Но папа все знал. Это ее жизнь. И я не хочу лезть в ее жизнь. И я бы хотел, чтобы так же относились ко мне и моим ошибкам мои дети. Я не имею права ее осуждать,
– подчеркнул исполнитель.

Напомним,

Виталий Козловский с мамой Татьяной Николаевной / социальная сеть Instagram
 

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