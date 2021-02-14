Виталий Козловский признался, что его мама изменяла отцу: Не хочу лезть в ее жизнь
Певец Виталий Козловский рассказал о семейной драме.
Оказывается, мама Виталия Татьяна Николаевна была неверной женой. Певец вспоминает, что еще в четырехлетнем возрасте он знал, что замужняя мама крутит романы с другими мужчинами. С того момента и начался разлад в их семье.
Не хочу говорить об этом, мама будет недовольна, увидев это интервью. Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправдано со своей фамилией,‒ заявил Козловский.
Родители певца попытались спасти брак ради детей, поэтому и не развелись. Сейчас у каждого из них своя жизнь: мама Виталия живет и работает в Риме, а отец переехал со Львова в Киев.
Я это видел, но понимал, что рот нужно держать на замке, потому что папе это будет обидно. Но папа все знал. Это ее жизнь. И я не хочу лезть в ее жизнь. И я бы хотел, чтобы так же относились ко мне и моим ошибкам мои дети. Я не имею права ее осуждать,– подчеркнул исполнитель.
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