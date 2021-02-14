Виталий Козловский признался, что его мама изменяла отцу: Не хочу лезть в ее жизнь

Певец Виталий Козловский рассказал о семейной драме.

Знаменитость заявил, что на карантине начали всплывать очень интимные подробности жизни его родителей. Музыкант не хочет портить отношения с мамой, однако решился дать свои комментарии.

Оказывается, мама Виталия Татьяна Николаевна была неверной женой. Певец вспоминает, что еще в четырехлетнем возрасте он знал, что замужняя мама крутит романы с другими мужчинами. С того момента и начался разлад в их семье.

Не хочу говорить об этом, мама будет недовольна, увидев это интервью. Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправдано со своей фамилией,

‒ заявил Козловский.

Виталий Козловский с отцом Виталием Сергеевичем / социальная сеть Instagram

Родители певца попытались спасти брак ради детей, поэтому и не развелись. Сейчас у каждого из них своя жизнь: мама Виталия живет и работает в Риме, а отец переехал со Львова в Киев.

Артист не держит зла на родных, они остаются для него неприкосновенно святыми людьми. Однако считает, что расстаться им следовало еще 30 лет назад, когда чувства поутихли.

Я это видел, но понимал, что рот нужно держать на замке, потому что папе это будет обидно. Но папа все знал. Это ее жизнь. И я не хочу лезть в ее жизнь. И я бы хотел, чтобы так же относились ко мне и моим ошибкам мои дети. Я не имею права ее осуждать,

– подчеркнул исполнитель.

Напомним,