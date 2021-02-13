Олю Полякову затравили за откровенный образ 16-летней дочери

13 февраля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Олю Полякову затравили за откровенный образ 16-летней дочери
Оля Полякова с дочкой Машей
социальная сеть Instagram

Суперблондинка Оля Полякова столкнулась с большим количеством негатива в адрес своей старшей дочери.

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В последние дни певица Оля Полякова оказалась в центре сразу двух скандалов: на разных эфирах шоу «Маска» знаменитость некорректно высказалась в адрес Тины Кароль и Камалии. После этого артистку в соцсетях засыпали осудительными комментариями подписчики. Сейчас же волна негатива перешла и на старшую дочь Поляковой Марию.

37-летняя исполнительница вместе с 16-летней дочкой Машой решили продемонстрировать фолловерам свои новые образы. Певица нарядилась в ультракороткое платье-пиджак и ботфорты, которые подчеркнули ее стройные ноги, а юная наследница Поляковой примерила черный кроп-топ и костюм с вышитыми крестами. Дополнили образ девушки выразительным макияжем со стрелками и объёмными украшениями.

Мы сегодня на черном!
‒ подписала снимок звезда.

Оля Полякова и ее 16-летняя дочь Маша / социальная сеть Instagram

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Многие фолловеры не оценили такой эксперимент со стилем. Одни отметили, что на фото присутствует слишком много фотошопа, а другие ‒ назвали образы вызывающими: «Перестарались Вы с фотошопом», «Что с вами сделала ретушь?!», «Противно смотреть», «Ребенка зачем оголять?», «На себя не похожи», «Кресты на одежде… это странно», «Развязно как-то».

Напомним,

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