Олю Полякову затравили за откровенный образ 16-летней дочери
13 февраля 2021 17:00
Катерина Даниленко
Оля Полякова с дочкой Машей
социальная сеть Instagram
Суперблондинка Оля Полякова столкнулась с большим количеством негатива в адрес своей старшей дочери.
В последние дни певица Оля Полякова
оказалась в центре сразу двух скандалов: на разных эфирах шоу «Маска» знаменитость некорректно высказалась в адрес Тины Кароль и Камалии. После этого артистку в соцсетях засыпали осудительными комментариями подписчики. Сейчас же волна негатива перешла и на старшую дочь Поляковой Марию.
37-летняя исполнительница вместе с 16-летней дочкой Машой решили продемонстрировать фолловерам свои новые образы. Певица нарядилась в ультракороткое платье-пиджак и ботфорты, которые подчеркнули ее стройные ноги, а юная наследница Поляковой примерила черный кроп-топ и костюм с вышитыми крестами. Дополнили образ девушки выразительным макияжем со стрелками и объёмными украшениями.
Мы сегодня на черном!
‒ подписала снимок звезда.
Оля Полякова и ее 16-летняя дочь Маша / социальная сеть Instagram
Многие фолловеры не оценили такой эксперимент со стилем. Одни отметили, что на фото присутствует слишком много фотошопа, а другие ‒ назвали образы вызывающими: «Перестарались Вы с фотошопом», «Что с вами сделала ретушь?!», «Противно смотреть», «Ребенка зачем оголять?», «На себя не похожи», «Кресты на одежде… это странно», «Развязно как-то».
Напомним,