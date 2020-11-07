Виталий Козловский рассказал, почему ему некогда хандрить

Украинский певец Виталий Козловский старается придерживаться правил карантина - носит маску, пользуется антисептиком.

А еще внимательнее, чем раньше, следит за питанием: употребляет витамины, фрукты. А вот отца Виталия уберечь не удалось.

"Недавно папа переболел коронавирусом в тяжелой форме: была пневмония, лежал в реанимации, - делится артист. - Я непосредственно столкнулся с тем, насколько сейчас непросто - скорая не может доехать 8 часов, не хватает машин, врачей, мест в больницах: люди лежат даже в коридорах. Поэтому призываю всех по-максимуму беречься и брать на себя ответственность за свое здоровье, не полагаясь на авось и помощь со стороны. К счастью, папа уже дома, восстанавливается".

В этих хлопотах об осенней хандре Виталию некогда было даже думать. "Сейчас готовлюсь к релизу новой песни “Мала танцюй” и съемкам клипа, - добавляет певец. - Занимаюсь вокалом со своими студентами, репетирую с музыкантами, а еще регулярно по графику спорт. Словом - расслабляться себе не позволяю. Непростые времена сейчас коснулись всех, и артисты - не исключение. Ведь наша работа - это не только песни и танцы, как некоторые, возможно, думают. Это большие вложения и большая ответственность: за каждым артистом стоит коллектив и много людей, у которых есть семьи, детки, которых нужно обеспечивать. Осознавая это, я просто не могу позволить себе хандрить и впадать в осеннюю депрессию. Прорвемся!".

Также смотрите выступление артиста в музыкальном проекте "Место встречи" по субботам в 20:30 на "Интере". Телезрителей ждет встреча и с другими известными исполнителями и любимыми песнями, слова которых мы знаем наизусть и часто напеваем. Это музыкальные произведения, которые ассоциируются у нас с дорогими сердцу людьми и важными событиями, которые дают нам возможность еще раз хотя бы на миг вернуться в счастливые моменты нашей жизни и снова пережить забытые эмоции. Ведущие проекта - Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич.