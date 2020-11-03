Дочь Синди Кроуфорд закрутила роман с обаятельным актером из сериала "Эйфория"

Не исключено, что совсем скоро Синди Кроуфорд примерит на себя роль тещи.

Буквально два месяца назад в Сети начали активно ходить слухи о новом романе дочери немецкой супермодели Синди Кроуфорд - 19-летней Кайи Гербер.

Журналисты уверяли, что сердце начинающей манекенщицы удалось покорить звезде сериала «Ейфория» - обаятельному актеру Джейкобу Элорди.

Актер Джейкоб Элорди / instagram.com/jacobelordi

Долгое время молодые люди не комментировали эту информацию, хотя папарацци несколько раз удавалось запечатлеть их во время прогулок в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и даже Мексике.

Раскрыть все карты Кайя и Джейкоб решили на минувших выходных. Модель впервые опубликовала в Инстаграм-сториз совместные фотографии с возлюбленным - пара вместе отпраздновала Хэллоуин.

Знаменитости на праздник перевоплотилась в Элвиса Пресли и его супругу Присциллу. В качестве костюма актер выбрал синий пиджак, брюки и расстегнутую белую рубашку, при этом его волосы были зачесаны назад. Кайя сделала фирменную прическу Присциллы, ярко накрасила глаза и надела платье цвета лаванды.

Кайя Гербер и Джейкоб Элорди / instagram.com/kaiagerber

Подписчики Гербер оценили образы пары и порадовались за то, что они перестали скрывать отношения.

Напомним,