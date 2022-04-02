Я тримав в руках кулю, яку витягли з мозку дитини: Віталій Козловський відвідав столичний “Охматдит”

2 апреля 2022 19:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Я тримав в руках кулю, яку витягли з мозку дитини: Віталій Козловський відвідав столичний “Охматдит”
Я тримав в руках кулю, яку витягли з мозку дитини: Віталій Козловський відвідав столичний “Охматдит”
пресс-служба

Віталій Козловський з початку війни перебуває в Києві та займається волонтерською діяльністю.

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Сьогодні співак відвідав медиків у столичній лікарні “Охматдит” та заспівав для них.

Лікарню вже обстрілювали, вона зазнала пошкоджень, поблизу лунали вибухи, на даху знаходили мітки диверсантів, але медики продовжують залишатися в Києві та рятувати життя. 

Деякі з них з початку війни навіть не покидали лікарні, вони живуть там, адже поранених привозять вдень і вночі.

Але при цьому не втрачають оптимізму та віри.  Під час концерту підспівували та навіть танцювали разом зі співаком.

Я сьогодні вперше з самого початку війни побачив стільки посмішок, сліз щастя. Мені так приємно бути причетним до того, щоб ці невтомні герої, які рятують життя наших дітей, відчули нашу підтримку та вдячність, – говорить Віталій Козловський.

Після виступу багато спілкувалися, ділилися надіями на те,  що наша перемога – зовсім скоро. А ще – історіями врятованих лікарями життів, від яких мурахи по шкірі.

Мене вразила історія дівчинки, яка потрапила під ворожий обстріл. З її головного мозку лікарі дістали кулю, не ушкодивши при цьому життєво важливих центрів. Дитина житиме! Я тримав цю кулю в руках. І мав честь потиснути руку лікаря, який провів цю надскладну операцію.

Наразі артист планує на постійній основі підтримувати медиків лікарні “Охматдит”.

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