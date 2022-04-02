Благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України»: відомі українські співаки та коміки об’єдналися, щоб допомогти українцям

Благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України»: відомі українські співаки та коміки об’єдналися, щоб допомогти українцям

2 квітня на благодійному концерті «Доброго вечора! Ми з України» в Польщі зберуть кошти для дітей України.

Сьогодні, 2 квітня, о 21:00 за київським часом відбудеться благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України», сцена якого об’єднає відомих співаків і коміків. На меті заходу зібрати кошти для дітей України, які постраждали від війни. Гроші будуть передані у фонд Маші Єфросініної «Фонд Маша».

Зірковими учасниками заходу стануть співаки Монатік, Сергій Бабкін, Alina Pash, Джеррі Гейл і коміки Євген Сморигін, Олена Кравець, Дмитро Танкович, Вікторія Булітко, Наталя Гаріпова, Максим Коновал, Сав’ян, Юрій Карагодін.

Зараз кожен з нас робить все, що може для перемоги. Коміки та музиканти, які ніколи не виступали в такому складі, тепер формують культурну армію.

Народна пісня «Ой, у лузі червона калина» набула нового життя та сенсу у лютому 2022 року. Українські виконавці разом заспівали її у відео, яке стало неймовірно популярним. Цим роликом буде розпочинатися кожен благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України».

Благодійний захід транслюватиметься на телеканалах ТЕТ, М1, ТРК «Київ», а також на діджитал-майданчиках: YouTube-каналах 1+1 та М1, платформах 1+1 video та Київстар ТБ.

Крім того, виступи українських артистів і коміків відбудуться пізніше у країнах Балтії (22.04 Вільнюс, 23.04 Рига, 24.04 Таллінн), Німеччині, Чехії, Австрії та інших країнах Європи.

Ідейні організатори: Наталя Гаріпова, Олена Кравець, Юрій Карагодін.

Щоб допомогти вже зараз, надсилайте кошти безпосередньо у фонд Маші Єфросініної «Фонд Маша» за реквізитами:

EUR

Назва підприємства / Company Name: ФОНД МАША ГО

IBAN: UA273052990000026003006814836

Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса підприємства / Company address: UA 01033 м. Київ вул. Саксаганського б. 27б кв. 43

USD

Назва підприємства / Company Name: ФОНД МАША ГО

IBAN: UA313052990000026002036802057

Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса підприємства / Company address: UA 01033 м. Київ вул. Саксаганського б. 27б кв. 43

UA

Отримувач платежу: ГО ФОНД МАША

Код отримувача: 44150335

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA193052990000026002036802273