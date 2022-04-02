Благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України»: відомі українські співаки та коміки об’єдналися, щоб допомогти українцям
2 квітня на благодійному концерті «Доброго вечора! Ми з України» в Польщі зберуть кошти для дітей України.
Зірковими учасниками заходу стануть співаки Монатік, Сергій Бабкін, Alina Pash, Джеррі Гейл і коміки Євген Сморигін, Олена Кравець, Дмитро Танкович, Вікторія Булітко, Наталя Гаріпова, Максим Коновал, Сав’ян, Юрій Карагодін.
Зараз кожен з нас робить все, що може для перемоги. Коміки та музиканти, які ніколи не виступали в такому складі, тепер формують культурну армію.
Благодійний захід транслюватиметься на телеканалах ТЕТ, М1, ТРК «Київ», а також на діджитал-майданчиках: YouTube-каналах 1+1 та М1, платформах 1+1 video та Київстар ТБ.
Крім того, виступи українських артистів і коміків відбудуться пізніше у країнах Балтії (22.04 Вільнюс, 23.04 Рига, 24.04 Таллінн), Німеччині, Чехії, Австрії та інших країнах Європи.
Ідейні організатори: Наталя Гаріпова, Олена Кравець, Юрій Карагодін.
Щоб допомогти вже зараз, надсилайте кошти безпосередньо у фонд Маші Єфросініної «Фонд Маша» за реквізитами:
EUR
Назва підприємства / Company Name: ФОНД МАША ГО
IBAN: UA273052990000026003006814836
Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства / Company address: UA 01033 м. Київ вул. Саксаганського б. 27б кв. 43
USD
Назва підприємства / Company Name: ФОНД МАША ГО
IBAN: UA313052990000026002036802057
Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства / Company address: UA 01033 м. Київ вул. Саксаганського б. 27б кв. 43
UA
Отримувач платежу: ГО ФОНД МАША
Код отримувача: 44150335
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA193052990000026002036802273