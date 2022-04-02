Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников розповів, як війна підштовхнула його освідчитись коханій

2 апреля 2022 12:20 Туренко Андрей
Ведучий
Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников
пресс-служба

Ведучий і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» Євген Синельников вирішив одружитись, коли ховався від обстрілів у Гостомелі.

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За словами Євгена Синельникова, перед початком російського вторгнення вони з коханою готувалися до зйомок в Одесі. Але 24 лютого о 5 ранку його дівчині зателефонували і сказали, що почалась війна. Поїздку, звичайно ж, скасували, тож вони залишились в будинку Євгена в Гостомелі. 

Понад 2 тижні вони провели в заблокованому населеному пункті під постійними обстрілами. А під час одного з них Синельников вирішив освідчитись коханій.

Насправді я був готовий до цього, просто шукав якогось класного романтичного моменту. А одного дня під обстрілами зрозумів, що просто можу не встигнути це зробити, і вирішив діяти. У мене навіть обручки не було, але вона була й непотрібна. Вийшло навіть романтичніше. Бо вигадувати, класти обручку в келих чи щось таке – це вже всі робили, а ось так, під обстрілами, коли б’ють «Гради» – такого ще ніхто не робив, – зазначив Євген Синельников у розмові з журналістами каналу «Україна».

Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников / пресс-служба

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Режисер має сина від першого шлюбу, а також виховує двох дітей нареченої. Каже, що вони з коханою намагались приховати від малюків жахіття війни, але зробити це було дуже непросто.

У перші дні вони ще трималися. А потім пішли сльози: «Тату, ти обіцяв, що це закінчиться, а якщо нас усіх уб’ють? А навіщо вони це роблять?» А ти не можеш їм відповісти нічого. Звичайно, намагались якось розраджувати – уроками, завданнями, іграми, фізичною працею. І наче все було добре, але коли повз будинок проїжджала якась фура, то всі пригиналися, лякаючись гучних звуків, – пригадав Синельников.

Олексій, син Євгена від першого шлюбу, вже виїхав закордон разом зі своєю мамою. Сам же Синельников поїхав із Києва і зараз перебуває в центральній Україні, але з нетерпінням чекає, коли ЗСУ відіб’ють Гостомель і він зможе повернутися додому.

Нагадаємо, 

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