Виталий Козловский рассказал, как пытался спасти отца от смерти

14 ноября 2021 00:50 Туренко Андрей
Виталий Козловский рассказал, как пытался спасти отца от смерти
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

Для Виталия Козловского уходящий 2021 год выдался очень сложным периодом в жизни.

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В конце лета украинский певец Виталий Козловский пережил личную трагедию. На 75-м году жизни ушел его самый близкий и любимый человек – отец.

Виталий делал все возможное, чтобы отец был счастлив, но не смог уберечь родного человека от смерти. Певец пытался уговорить папу обратиться в больницу, но тот его не послушал.

Уход папы для артиста стал очень серьезным ударом. В своем недавнем интервью журналистам программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Козловский рассказал, как пытался уберечь отца и о его болезни.

Мы с отцом были очень близки. У него была профессиональная болезнь, связанная с легкими, потому что он был электриком-автомойщиком. Он работал на стройках разных огромных. И, конечно, с легкими была проблема, потому что вся пыль оседала на них, – поделился Виталий. – Он все откладывал: «Давай еще день подождем, ну еще день». Приехали, сделали ему тест на «корону», не подтвердилась, и мы договорились, что на следующий день отвозим отца в больницу.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

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Но болезнь решила не ждать. На следующий день Виталию Козловскому-старшему стало гораздо хуже. Мужчину пришлось экстренно госпитализировать в больницу. 

Именно только в этот момент я заплакал, потому что понимал – я ничего не могу сделать. Впервые, когда узнал, что его не стало, мне внутренне стало проще, ведь смерть – это иногда спасение. Он уже не мучается, – делится Козловский и добавляет, с мамой отношения до сих пор остались прохладные. А вот папа был его семьей. – Даже, когда он лежал в реанимации, говорю: «Давай поправляйся быстрее, потому что ты там приготовил голубцы, мы должны еще их съесть». Он даже засмеялся над этим. Любимое дело – это сесть так передо мной и смотреть, как я ем. Говорил: «Да, салат не забудь». Когда папы не стало, я приехал к нему домой, забрал из холодильника те голубцы, и сделал такой ужин, но уже без отца. Но с его блюдами.

Виталий Козловский с отцом / instagram.com/vkozlovskiy
Напомним, 

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