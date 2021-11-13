МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Совенка

13 ноября 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Совенка
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Совенка
пресс-служба канала Украина

13 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Совенка – читайте подробности в нашем материале.

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13 ноября на канале Украина в эфир вышел 4 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА. На сцене выступила шестерка участников: фантастический белый Тигр, веселый Шмель, эпатажный Скандал, романтическая Горилла, лирический Мухомор и трогательный Совенок.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Совенок и Горилла. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 4 выпуске и раскроет свою личность Совенок.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Совенка скрывался лидер группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец.

Я старался как можно лучше скрыть свой голос и запутать вас. Костюм интересен и чувствую себя в нем, как в дупле (смеется). Слышал, что вы мечтали увидеть Совенка без дупла, однако это цельный образ и по замыслу я должен был находиться здесь до конца, – рассказал Сергей Танчинец.

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